Chi è Vit Kopriva, il primo avversario di Jannik Sinner agli US Open

Jannik Sinner affronterà il ceco Vit Kopriva al primo turno degli US Open, l’appuntamento è per martedì 26 agosto sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il 28enne ceco è uno dei giocatori meno alti del circuito con i suoi 178 cm ed è allenato da Jaroslav Pospisil. Il nativo di Bilovec, diventato professionista nel 2015, stazione all’87mo posto del ranking ATP e ha raggiunto la sua miglior posizione nella graduatoria internazionale lo scorso 30 giugno, quando toccò la 78ma piazza.

Non ha mai disputato finali sul circuito maggiore e negli Slam non è mai andato oltre il secondo turno (in questa stagione al Roland Garros) e in questa stagione si è visto soprattutto nei Challenger, tra l’altro vincendo quello di Napoli dopo aver regolato Arnaboldi, Pellegrino e Darderi, che lo sconfisse poi nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech. Sul circuito Challenger ha vinto sei titoli: Prostejov nel 2022, Verona e Tulln nel 2023, Szczecin e Lima 2 nel 2023, Napoli nel 2025.

Agli Internazionali d’Italia si è spinto fino al terzo turno perdendo contro il britannico Jack Draper, ma non vince una partita da un mese: regolò il belga Collignon in rimonta al debutto nel torneo ATP 250 di Umago, poi perse sulla terra rossa croata con Droguet, contro il cinese Bu al primo turno del Masters 1000 di Toronto e contro il colombiano Galan al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Non ci sono precedenti con Jannik Sinner, che partirà chiaramente con tutti i favori del pronostico.

Il suo colpo prediletto è il back e gradisce soprattutto la terra rossa, è un grande fan di Roger Federer, il suo scrittore preferito è Dan Brown e il cibo italiano è il suo preferito insieme a quello del suo Paese natale. Vanta una statistica interessante: nel 2021 sconfisse il canadese Denis Shapovalov (ai tempi numero 10 del mondo) a Gstaad, diventando il giocatore con la classifica più bassa a battere un top-10 dal 2017 (Kokkinakis contro Raonic al Queen’s).