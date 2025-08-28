Ciclismo
Chi è Torstein Traeen, il norvegese di 30 anni in maglia roja alla Vuelta
Il 30enne norvegese Torstein Træen, della Bahrain – Victorious, si è classificato secondo nella sesta tappa della Vuelta a España 2025 di ciclismo su strada ed ha vestito il simbolo del primato, confermando il buon momento di forma dopo il settimo posto nella generale della Vuelta a Burgos di inizio mese.
Il norvegese non è avvezzo alla vittoria, avendo collezionato in carriera una tappa alla Vuelta a Burgos 2024, corsa che evidentemente si addice alle sue caratteristiche, ed una frazione al Tour of Malopolska 2020, quando giunse secondo in classifica generale, piazzamento che in invece nel 2018 raccolse nel Tour of Rhodes.
Traeen, inoltre, si è classificato terzo nella generale del Tour de Langkawi 2022, mentre nel 2023, è giunto secondo in una tappa del Tour of the Alps, nella stessa stagione in cui si classificò ottavo nella generale del Critérium du Dauphiné. Va ricordato, infine, il secondo posto nel Lillehammer GP 2020.