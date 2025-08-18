Chi è la nuova compagna di Jannik Sinner in doppio misto agli US Open: debutto contro Zverev!

Dopo la rinuncia della statunitense Emma Navarro e le voci che si sono rincorse circa la possibilità di fare coppia con la russa Anna Kalinskaya, in realtà Jannik Sinner giocherà il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis in coppia con la ceca Katerina Siniakova.

Il sorteggio ha messo l’azzurro al primo turno di fronte al tedesco Alexander Zverev, che farà coppia con l’elvetica Belinda Bencic, ed in caso di successo dovrà giocare immediatamente dopo contro la coppia vincente del match tra gli statunitensi Taylor Townsend e Ben Shelton e la coppia numero 4 del seeding, composta dalla statunitense Amanda Anisimova ed il danese Holger Rune.

Nel giorno seguente, in caso di ulteriore successo, l’azzurro e la ceca disputeranno la semifinale e la finale a distanza ravvicinata: nel penultimo atto i due potrebbero affrontare anche i campioni in carica Sara Errani ed Andrea Vavassori, inseriti a loro volta nella parte bassa del tabellone, mentre potrebbe esserci soltanto in finale l’incrocio con Lorenzo Musetti, inserito nella parte alta, che giocherà assieme alla statunitense Caty McNally.

TABELLONE DOPPIO MISTO US OPEN 2025

USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz

SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev

POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe

JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti

CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]