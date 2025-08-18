Chi è Katerina Siniakova, la compagna di Jannik Sinner agli US Open: una grandissima specialista del doppio

Jannik Sinner si è visto costretto a cambiare partner in vista del torneo del doppio misto agli US Open 2025 in cui sarà impegnato, dal 19 al 20 agosto. Il pusterese, originariamente, avrebbe dovuto giocare insieme all’americana Emma Navarro, ma quest’ultima ha rinunciato per disputare, a quanto pare, il WTA500 di Monterrey (Messico).

Sinner quindi sarà accompagnato in quest’avventura un po’ particolare dalla ceca Katerina Siniakova. Una scelta di qualità, se si valuta il palmares della nativa di Hradec Králové. Oltre ad aver conquistato 5 titoli in singolare a livello WTA, Siniakova come doppista ha ottenuto 30 titoli, inclusi 10 Major, e vinto le WTA Finals 2021.

Insieme alla connazionale Barbora Krejčíková, ha completato il Career Golden Slam (vincendo tutti i quattro Slam e l’oro olimpico di Tokyo 2020) e il Career Super Slam, aggiungendo anche il titolo alle WTA Finals. Ai Giochi, si è portata a casa l’oro a Tokyo con Krejčíková, come detto, e il metallo più pregiato l’anno scorso insieme al connazionale Tomáš Macháč, giocatore con cui ha avuto una relazione amorosa per tre anni.

Altre vittorie sono state quelle negli Australian Open di quest’anno insieme a Taylor Townsend e ha conquistato il successo nel doppio misto con Sam Verbeek nel doppio misto a Wimbledon 2025. In altre parole, si parla di una specialista e Sinner potrebbe giovarne indubbiamente.