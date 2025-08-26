Chi è Iva Jovic, un pericolo per Jasmine Paolini agli US Open: 17 anni e speranza americana

Si incontreranno nuovamente Jasmine Paolini ed Iva Jovic, che si sono già affrontate nel corso della stagione, nel secondo turno degli US Open 2025 di tennis: l’unica azzurra ad aver superato il primo turno del tabellone di singolare femminile, è la numero 7 del seeding.

La padrona di casa statunitense, invece, attualmente occupa il best ranking alla posizione numero 73, a soli 17 anni (ne compirà 18 il 6 dicembre), ed in stagione in singolare vanta un ruolino di marcia di 29 vittorie e 12 sconfitte, senza tornei vinti.

Come detto in apertura, la sfida del secondo turno degli US Open non sarà una prima assoluta: nel 2025 le due tenniste si sono già affrontate ad Indian Wells, ancora una volta al secondo turno, ed in quella occasione ad avere la meglio fu Paolini, che si impose in tre set con lo score di 7-6 (3) 1-6 6-3.

PRECEDENTI PAOLINI-JOVIC (1-0)

INDIAN WELLS 2025 Round of 64 J. Paolini (6) b. I. Jovic 7-6 (3) 1-6 6-3