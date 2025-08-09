Chi è Gabriel Diallo, il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati. Monaco avvisa: “Ti lascia fermo”

Jannik Sinner affronterà Gabriel Diallo al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati: dopo il comodo esordio contro il colombiano Daniel Galan, regolato con un doppio 6-1 senza alcuna difficoltà, il numero 1 del mondo tornerà in campo lunedì 11 agosto per fronteggiare l’insidioso canadese, che ha avuto la meglio sull’argentino Sebastian Baez per 7-5, 6-4. Si tratta di un avversario decisamente scomodo e probante per il 23enne, che partirà comunque con i favori del pronostico sul cemento statunitense.

Il classe 2001 nativo di Montreal, allenato da Martin Laurendeau e professionista dal 2023, si distingue per la sua imponente altezza (203 cm) e per un servizio dirompente, che andrà arginato dalla classe del nostro portacolori. Figlio di madre ucraina e padre originario della Guinea, è stato allenato agli inizi della carriera da Sam Aliassime, il padre di Felix. In questa annata agonistica ha vinto il primo torneo sul circuito maggiore, dettando legge nell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch (sull’erba olandese).

L’attuale numero 35 del mondo ha già perso contro gli italiani in questa stagione: contro Lorenzo Musetti agli ottavi di Hong Kong e ai quarti del Masters 1000 di Madrid e contro Lorenzo Sonego ai sedicesimi di Auckland. Allo stesso tempo è riuscito ad avere la meglio contro Luca Nardi al primo turno degli Australian Open (in rimonta al quinto set), contro Mattia Bellucci nelle qualificazioni di Acapulco e settimana scorsa contro Matteo Gigante al secondo turno del Masters 1000 di Toronto.

Dopo il trionfo a ‘s-Hertogenbosch ha però fatto un po’ di fatica: ko agli ottavi del Queen’s, ai quarti di Maiorca, al secondo turno di Wimbledon, agli ottavi di Washington e al terzo turno in Canada. Il 23enne si è dunque sempre fermato al secondo turno nei tre Slam di questa stagione e il miglior risultato nei tornei principali è il terzo turno degli US Open nel 2024, ma va ricordato che nel 2022 ha contribuito ad alzare al cielo la Coppa Davis con il suo Canada. Non ci sono precedenti tra Diallo e Sinner a nessuno livello.

Guido Monaco, telecronista di Eurosport, ha tracciato un ritratto di Gabriel Diallo in una delle ultime puntate di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Diallo è uno che ti lascia fermo col servizio, è un giocatore in grande crescita ed è super pericoloso soprattutto nei primi turni. Diallo è un giocatore che ha il potenziale altissimo e anche le caratteristiche per darti fastidio, perché ti lascio fermo nelle giornate buone col servizio. Poi è ovvio che stiamo parlando di Sinner… Sicuramente io sono dell’idea che il secondo turno sia più duro per Sinner che per Alcaraz, ne sono abbastanza convinto”.