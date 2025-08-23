Chi è Destanee Aiava, l’avversaria di Jasmine Paolini al debutto degli US Open

Non prima delle 01.00 italiane di lunedì 25 agosto è previsto l’esordio di Jasmine Paolini negli US Open 2025. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, la toscana (n.7 del seeding) affronterà l’australiana Destanee Aiava, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Attualmente n.168 della classifica mondiale, la classe 2000 residente a Narre Warren, nello stato di Victoria, è giocatrice da non sottovalutare.

Vittoriosa di 10 titoli ITF in singolare di 14 in doppio, l’aussie fa della forza fisica e dell’atletismo le caratteristiche principali. Una tennista che sa tirare molto forte, incorrendo anche in numerosi errori, ma nelle giornate buone capace di creare problemi.

Un po’ quello che è accaduto quest’anno quando ha ottenuto la sua prima e finora unica vittoria nei singoli match in uno Slam. Il riferimento è al Major di casa, ossia gli Australian Open. Aiava, infatti, è stata in grado di prevalere nel primo turno contro la belga Greet Minnen col punteggio di 5-7 7-5 7-6 (5), rimontando da una condizione di svantaggio 5-2 nel terzo e decisivo set.

Aspetti tecnici e caratteriali di cui Paolini dovrà tener conto, nella consapevolezza che possa trovarsi a giocare contro un’avversaria fisicamente più forte. È chiaro che Jasmine dovrà fare la differenza sulla base di un repertorio tecnico più completo.