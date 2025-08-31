Chi affronteranno Errani/Paolini al prossimo turno: il tabellone degli US Open entra nel vivo

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono con disinvoltura la propria avventura nel torneo di doppio agli US Open. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno infatti sconfitto le statunitensi Kessler/Stearns con il punteggio di 6-4, 6-1 nella seconda apparizione sul cemento di Flushing Meadows a New York e si sono così qualificate agli ottavi di finale nell’ultimo Slam della stagione.

La coppia italiana vanta la seconda testa di serie nel tabellone sul suolo statunitense e punta ad alzare al cielo il trofeo dopo aver conquistato il Roland Garros qualche mese fa. Le azzurre attendono di conoscere quali saranno le avversarie del prossimo turno, ma dovranno aspettare la tarda serata italiana di oggi per apprendere l’identità delle rivali che si troveranno di fronte nella giornata di domani, quando inizierà la seconda settimana della manifestazione.

Jasmine Paolini, eliminata da Vondrousova in singolare, e Sara Errani, che ha trionfato nel doppio misto in coppia con Andrea Vavassori, se la dovranno vedere contro chi uscirà vincitrice dal confronto tra Stollar/Wu e Kato/Zarazua: il binomio ungaro-taiwanese e quello nippo-messicano non appaiono di certo delle avversarie insormontabili per le nostre portacolori che in un eventuale quarto di finale rischierebbero di trovarsi di fronte le quotate Muhammad/Schuurs, le rognose Danilina/Krunic o Olmos/Siskova. Dall’altra parte del tabellone campeggiano le teste di serie numero 1: la ceca Siniakova e la padrona di casa Townsend.