Chi affronteranno Errani/Paolini al prossimo turno a Cincinnati: due ottime tenniste in singolare

Buona la prima in doppio al WTA 1000 di Cincinnati 2025 per Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno sconfitto in due set la serba Olga Danilovic e la russa Anastasia Potapova approdando agli ottavi di finale e facendo un ulteriore passo avanti verso la certezza aritmetica della seconda qualificazione consecutiva alle WTA Finals di Riad.

Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 sono tornate nel frattempo in vetta alla Race stagionale davanti alla formidabile coppia formata dalla ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend. Il prossimo grande obiettivo delle azzurre sarebbe quello di raggiungere la prima posizione nel ranking mondiale di specialità, magari vincendo gli US Open a settembre.

Sara e Jasmine affronteranno agli ottavi sul cemento dell’Ohio lo sperimentale binomio composto dalla polacca Magda Linette e dalla danese Clara Tauson, due ottime singolariste che possono rappresentare un test abbastanza impegnativo per le nostre portacolori. Linette è la numero 40 al mondo in singolare, mentre Tauson sta disputando la miglior stagione della carriera ed è entrata nella top15 WTA.