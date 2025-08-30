Chi affronterà l’Italia ai quarti ai Mondiali di volley femminile: sarà un bis o una vecchia conoscenza della Nations League?

L’Italia prosegue il proprio percorso netto ai Mondiali 2025 di volley femminile: dopo aver regolato la Slovacchia e Cuba per 3-0 nella fase a gironi e aver sconfitto il Belgio per 3-1 nell’incontro che metteva in palio il primo posto nella Pool B, le azzurre hanno travolto la Germania con un perentorio 3-0 negli ottavi di finale e si sono così meritate il diritto di proseguire la propria avventura in quel di Bangkok (Thailandia). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo mercoledì 3 settembre (alle ore 12.00 o alle ore 15.30, l’orario esatto verrà definito prossimamente) per disputare i quarti di finale, ma chi ci sarà dall’altra parte della rete?

Le ragazze del CT Julio Velasco incroceranno la vincente della sfida tra Polonia e Belgio, che si affronteranno nell’ottavo di finale in programma alle ore 15.30 odierne. Anna Danesi e compagne potrebbero dare vita a un bis con le Yellow Tigers, già regolate nella fase a gironi, oppure incrociare le biancorosse allenate da coach Stefano Lavarini, già travolte con un secco 3-0 nella semifinale della Nations League poi alzata al cielo qualche settimana fa.

Il Belgio ha dimostrato di avere i mezzi per impensierire la nostra Nazionale e può fare affidamento su individualità di assoluto spessore tecnico, come la schiacciatrice Britt Herbots e la centrale Silke van Avermaet, ma attenzione anche all’altro martello Nel Demeyer, all’opposto Pauline Martin e alla palleggiatrice Elise van Sas. La Polonia ha sconfitto la Germania al tie-break annullando match-point, non può contare sulla regista Joanna Wolosz ma vanta tra le sue fila delle giocatrici di ottima caratura tecnica come le attaccanti Magdalena Stysiak e Malwina Smarzek, le centrali Agnieszka Korneluk e Martyna Lukasik,

In palio la qualificazione alle semifinali, da disputare verosimilmente contro il Brasile e la Cina: le verdeoro e le asiatiche sono in rotta di collisione nei quarti di finale, ma prima dovranno rispettare il pronostico della vigilia rispettivamente contro la Repubblica Dominicana e la Francia.

CHI AFFRONTA L’ITALIA AI QUARTI DEI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE?

La vincente dell’ottavo di finale tra Polonia e Belgio, in programma alle ore 15.30 di sabato 30 agosto.

QUANDO GIOCA L’ITALIA AI QUARTI DEI MONDIALI DI VOLLEY FEMMINILE?

Mercoledì 3 settembre, o alle ore 12.00 o alle ore 15.30. L’orario esatto verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA QUARTI MONDIALI VOLLEY: COME VEDERE L’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.