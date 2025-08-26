Chi affronterà l’Italia agli ottavi dei Mondiali di volley femminile 2025? Data, avversaria, orario, tv

L’Italia ha conquistato il primo posto nella Pool B ai Mondiali 2025 di volley femminile, chiudendo la fase a gironi a punteggio pieno: dopo le due vittorie per 3-0 contro Slovacchia e Cuba, le azzurre hanno regolato il Belgio per 3-1 e si sono così garantite la vetta del raggruppamento con tre successi (12 punti, 9-1 il conto set). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si sono meritate il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata e torneranno in campo tra qualche giorno a Bangkok (Thailandia).

L’appuntamento con gli ottavi di finale è per sabato 30 agosto o alle ore 12.00 o alle ore 15.30, l’ordine esatto di gioco verrà definito prossimamente. Dall’altra parte della rete ci sarà la seconda classificata della Pool G, ovvero la perdente del confronto diretto tra Polonia e Germania, in programma mercoledì 27 agosto: al termine del testa a testa tra le biancorosse e le tedesche si saprà quale sarà la prossima avversaria della nostra Nazionale lungo il cammino verso l’atto conclusivo.

Anna Danesi e compagne hanno travolto la Polonia nella semifinale dell’ultima Nations League e hanno regolato anche la Germania durante la fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le ragazze del CT Julio Velasco partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attenti contro delle rivali potenzialmente molto insidiosi che vorranno interrompere la striscia di 32 successi consecutivi aperta dalla formazione tricolore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dell’ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, VBTV e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CONTRO CHI GIOCA L’ITALIA AGLI OTTAVI DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Contro la seconda classificata della Pool G: la perdente dello scontro diretto tra Polonia e Germania, previsto mercoledì 27 agosto.

QUANDO GIOCA L’ITALIA AGLI OTTAVI DEI MONDIALI DI VOLLEY?

Sabato 30 agosto, o alle ore 12.00 o alle ore 15.30. L’orario esatto verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA ITALIA OTTAVI MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.