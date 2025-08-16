Chi affronterà Jasmine Paolini in semifinale a Cincinnati: una rivale a suo agio in doppio

Jasmine Paolini ha centrato un obiettivo che alla vigilia non era previsto. Vederla in semifinale nel WTA1000 Cincinnati, dopo i problemi delle ultime settimane, è una sorpresa. Aveva bisogno di tranquillità la toscana, dopo i cambiamenti che ci sono stati nel suo team. L’addio a Renzo Furlan è stato seguito poi dall’interruzione del rapporto con Marc Lopez.

Supportata attualmente da Federico Gaio, l’azzurra sta provando un po’ a mettere insieme i pezzi del puzzle e nell’esperienza in Ohio i risultati stanno dando un aiuto. L’affermazione nella nottata nostrana contro la n.2 del mondo, Coco Gauff, è senza dubbio una grande iniezione di fiducia in vista del penultimo atto del 1000 americano contro la russa Veronika Kudermetova.

Già, proprio la russa sarà sul cammino della tennista tricolore, ricordando i recenti incroci che ci sono stati in doppio con quest’ultima. In coppia con Sara Errani, Jasmine ha dovuto fare i conti con la russa e la belga Elise Mertens. Nella stagione sulla terra rossa sono arrivate due vittorie pesanti: in finale negli Internazionali d’Italia e nei quarti di finale a Parigi, dove poi le due campionesse olimpiche si sono portate a casa il titolo del Roland Garros.

In questo caso però si gioca sull’hard e le valutazioni sono differenti. Se si dà uno sguardo allo storico, Kudermetova è in vantaggio 3-1 e ha vinto i tre match disputati sul veloce, l’ultimo dei quali proprio a Cincinnati nel 2021. Certo, parliamo di incontri piuttosto datati e la versione dell’azzurra attuale è diversa da quella di quattro anni fa. Vedremo se e quanto ciò inciderà, visto che Jasmine vorrà sfruttare l’occasione.