Chi affronterà Jannik Sinner a Cincinnati: avversari turno per turno e gli incroci dal debutto alla finale

Jannik Sinner giocherà l’ATP Masters 1000 di Cincinnati come unico torneo in preparazione agli US Open: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, avrà un bye al primo turno ed al secondo affronterà il ceco Vít Kopřiva o un qualificato (Luca Nardi è ancora in corsa nel tabellone cadetto).

Il terzo turno dell’azzurro sarà contro il canadese Gabriel Diallo o contro il vincente del match tra l’argentino Sebastián Báez ed il belga David Goffin, mentre il cammino si farà più ostico a partire dagli ottavi di finale, dove ci potrebbe essere uno tra lo statunitense Tommy Paul ed il ceco Tomáš Macháč.

Ai quarti possibile derby con Lorenzo Musetti oppure incrocio con il norvegese Casper Ruud, mentre in semifinale sulla carta sfida con lo statunitense Taylor Fritz o col danese Holger Rune, infine ultimo atto che potrebbe opporre Sinner allo spagnolo Carlos Alcaraz o al tedesco Alexander Zverev.

POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER TURNO PER TURNO

Primo turno: bye

Secondo turno: Vít Kopřiva o un qualificato

Terzo turno: Gabriel Diallo o vincente Sebastián Báez-David Goffin

Ottavi: Tommy Paul o Tomáš Macháč

Quarti: Lorenzo Musetti o Casper Ruud

Semifinale: Taylor Fritz o Holger Rune

Finale: Carlos Alcaraz o Alexander Zverev