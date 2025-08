Chi affronta Kelly Doualla agli Europei U20? Le avversarie nella batteria dei 100 metri, corsia, tempi, orario

Zaynab Dosso farà il proprio esordio agli Europei Under 20 di atletica nella giornata di giovedì 7 agosto: alle ore 10.58 sarà impegnata nelle batterie dei 100 metri (nello specifico la seconda delle sei previste), alla ricerca della qualificazione alle semifinali riservata alle prime tre classificate di ogni serie e ai sei migliori tempi di ripescaggio.

La velocista lombarda si presenta particolarmente agguerrita a Tampere (Finlandia), dove sembra essere la grande favorita della vigilia considerando il miglior crono di accredito: 11.21 del record europeo under 18 siglato un paio di settimane fa a Skopje (Macedonia del Nord) in occasione degli EYOF. La nostra portacolori correrà in corsia 2, sfidando avversarie più grandi anche di tre anni ma con personali sensibilmente più alti.

Le migliori rivali della serie sono la francese Soizick Nlend (11.52, classe 2006), la belga Camille Sonneville (11.55, classe 2006), la croata Vita Penezic (11.64, classe 2006) e la svedese Filippa Engstroem (11.66, classe 2007). Ai blocchi di partenza saranno presenti anche la slovacca Amy Bell Grebeci (11.75, classe 2008) e l’ucraina Yelyzaveta Shvab (11.77, classe 2007). In palio l’ammissione alla semifinale prevista alle ore 19.20, mentre la finale si disputerà venerdì 8 agosto.

STARTLIST BATTERIA KELLY DOUALLA EUROPEI U20

Corsia 2: Soizick Nlend (Francia: personale 11.52, stagionale 11.52)

Corsia 3: Kelly Doualla (Italia: 11.21, 11.21)

Corsia 4: Amy Bell Grebeci (Slovacchia: 11.75, 11.75)

Corsia 5: Filippa Engstroem (Svezia: 11.66, 11.66)

Corsia 6: Camille Sonneville (Belgio: 11.55, 11.55)

Corsia 7: Yelyzaveta Shvab (Ucraina: 11.77, 11.77)

Corsia 8: Vita Penezic (Croazia: 11.64, 11.64)

QUANDO CORRE KELLY DOUALLA IN BATTERIA AGLI EUROPEI UNDER 20

Giovedì 7 luglio

Ore 10.58 100 metri, seconda batteria – Diretta streaming su Eurovision Sport

PROGRAMMA KELLY DOUALLA BATTERIA EUROPEI U20: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.