World Games
CHE BOCCE! Natalie Gamba ed Ivan Soligon danno spettacolo ed agguantano l’oro ai World Games!
Volo protagonista nella prima giornata di finali delle bocce ai World Games 2025, con l’Italia che raccoglie subito un oro ed un bronzo: mattatore della giornata è Ivan Soligon, che prima centra il gradino più basso del podio nel tiro progressivo e poi, in coppia con Natalie Gamba, conquista il titolo nel tiro rapido.
Nella finale del tiro rapido a coppie miste del volo l’Italia di Ivan Soligon e Natalie Gamba supera i padroni di casa della Cina, Zhang Xiaohui e Wang Chenyi, sconfiggendoli per 48-44, mentre nella sfida per il bronzo la Francia di Frederic Marsens e Lisa Gouilloud regola la Turchia di Mehmet Can Yakin ed Inci Ozturk per 49-46.
Nella sfida per il bronzo del tiro progressivo maschile del volo Ivan Soligon supera l’argentino Lucas Hecker per 42-38 ed arpiona il gradino più basso del podio, mentre il titolo va al francese Frederic Marsens, che in finale regola lo sloveno Gasper Povh con lo score di 45-39.
BOCCE – WORLD GAMES 2025 – PODI DI VENERDI’ 15 AGOSTO
Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste
1) SOLIGON Ivan / GAMBA Natalie – Italia
2) ZHANG Xiaohui / WANG Chenyi – Cina
3) MARSENS Frederic / GOUILLOUD Lisa – Francia
Bocce – Volo tiro progressivo maschile
1) MARSENS Frederic – Francia
2) POVH Gasper – Slovenia
3) SOLIGON Ivan – Italia