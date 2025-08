Charles Leclerc in pole position: “Incredibile e inaspettata: non capisco niente di F1”

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Ungheria, inventandosi un giro da favola nel Q3 e sorprendendo così le favorite McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Il monegasco ha sfruttato al meglio il cambiamento delle condizioni sulla pista magiara e si è meritato la partenza al palo, la prima della stagione per la Ferrari. Grande soddisfazione per la Scuderia di Maranello, che proverà a sfruttare al meglio la situazione su una pista dove è difficile sorpassare e dove scattare davanti a tutti rappresenta un vantaggio concreto.

Charles Leclerc ha espresso la propria soddisfazione al termine delle qualificazioni: “Oggi non capisco niente di F1. Tutte le qualifiche sono state estremamente difficili e non sto esagerando: è stato difficile passare nel Q1 e nel Q3, poi le condizioni sono cambiate, tutto è diventato complicato. Sapevo di dover fare tutto bene per arrivare terzo e invece è arrivata la pole: non me lo aspettavo“.

Il monegasco ha poi proseguito: “Sentivo il cambiamento delle condizioni. Avevo un carico abbastanza basso e quando è iniziato a piovere nel Q2 speravo che non continuasse. Siamo in pole e onestamente non ho parole: probabilmente è una delle pole position più incredibile perché non era aspettata“.

Il pilota della Ferrari si è proiettato verso la gara di domani: “La partenza e la curva 1 saranno un momento chiave, non so come andrà e farò di tutto per tenere il primo posto. Se dovessimo riuscirci allora il resto della gara sarà più facile“.