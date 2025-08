Charles Leclerc affranto: “Avevo l’unica chance dell’anno di vincere, ma un problema ha distrutto tutto”

Charles Leclerc è una maschera di delusione al termine del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota monegasco ha cullato a lungo il sogno di vincere la prima gara della stagione ma, di colpo, tutto è svanito. Dalla prima posizione è crollato in quarta, con una Ferrari irriconoscibile che, nell’ultimo stint, lo costringeva a girare quasi 2 secondi più lento dei rivali.

La gara alla fine ha visto il successo di Lando Norris su Oscar Piastri, mentre ha completato il podio George Russell. Quarta posizione per un delusissimo Charles Leclerc a 42.5 secondi dalla vetta. In poche parole il modo peggiore di chiudere la prima parte di campionato. Al termine del Gran Premio sulla pista magiara il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport. “I miei team radio nei quali accusavo il team? Non avevo tutte le informazioni, ora le ho. Abbiamo avuto un problema al telaio (Frederic Vasseur, invece, ha parlato di problema di pressione degli pneumatici ndr) a partire dal giro 40. Da quel momento in poi ero un semplice passeggero, non c’era niente che potessi fare. Avevo una enorme frustrazione, anche perché pensavo che quei problemi derivassero da un’altra scelta fatta. Non è stato così. La delusione è comunque immensa. Avevamo una chance di vincere in questa stagione e penso fosse oggi.

Charles Leclerc prosegue nella sua amara analisi: “Nel primo stint il passo c’era, nel secondo a sua volta c’era proprio fino al giro 40. Dopo, negli ultimi 30 giri, abbiamo preso 45 secondi dalle McLaren che è qualcosa di incredibile. Sono veramente deluso, ma queste sono le corse. Dopo che ho capito cos’è successo alla vettura che dire? Sono cose che non si possono prevedere. La pole non è stata un’illusione. Nel primo stint procedevo bene, avevo un buon ritmo e avevo solo un pizzico di degrado in più rispetto a Piastri. Anche nel secondo stint ero veloce ma dopo il problema tutto è finito”.

Ultima battuta su un bilancio di questa prima parte della stagione: “Cosa salvo di questa prima fase di anno? Niente. Sono troppo deluso. Quando c’è una opportunità è da prendere. Poi certo ci sono stati dei passi in avanti, penso a quanto abbiamo spinto per questi aggiornamenti, ma in giornate così è dura vedere il positivo”.