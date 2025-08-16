Casey Stoner giudica la situazione in Ducati: “Marc Marquez è nella sua stagione migliore, Bagnaia può imparare da lui”

Presente in Austria per partecipare a una parata con altre leggende della MotoGP per guidare la Honda RC213V, Casey Stoner si è espresso su quelli che sono gli equilibri in Ducati quest’anno. La casa di Borgo Panigale sta dominando la scena e Marc Marquez è il suo condottiero. L’asso spagnolo si presenta al via del fine-settimana austriaco con 120 punti di margine sul fratello Alex e 168 sul compagno di squadra, Francesco Bagnaia.

Un’egemonia frutto della grande qualità di guida dell’iberico, associata alla GP25, che invece non sembra proprio sposarsi con lo stile di guida di Pecco, non in grado di portare al limite questa moto. I problemi legati all’anteriore sono persistenti nel percorso del pilota italiano e la speranza è che a Spielberg questa criticità sia meno evidente.

Di questo ha parlato Stoner ai microfoni di Sky Sport: “Non pensavo che Marc sarebbe stato così veloce, abbiamo visto il cambio che ha avuto con il passaggio in Ducati e sta guadagnando sicurezza nei suoi mezzi gara dopo gara. È sempre stato impressionante, ma credo che sia la sua stagione migliore“.

E su Bagnaia: “Non è facile avere in squadra uno che arriva e trova il modo di andare più veloce di te, credo che Marquez crei questo problema a tutti. Ma Penso che per Pecco sia anche un benefit essere nello stesso box dello spagnolo e aver la possibilità di imparare da lui“.