Carlotta Cambi recupera, l’Italia ritrova il doppio cambio Egonu-Antropova ai Mondiali di volley

Carlotta Cambi si è lasciata alle spalle il problema muscolare che le aveva impedito di scendere in campo contro Cuba nella seconda partita dei Mondiali 2025 di volley femminile, disputata domenica 24 agosto sul campo di Phuket (Thailandia). In occasione del confronto con le caraibiche, la 29enne si era dovuta accomodare in panchina con la maglia di libero e non aveva avuto la possibilità di giocare. Senza questa chance era saltata l’opzione del doppio, l’arma in più della nostra Nazionale.

Senza la seconda palleggiatrice a disposizione, infatti, Alessia Orro non aveva cambi e il CT Julio Velasco non poteva sostituire Paola Egonu con Ekaterina Antropova nella seconda parte dei vari set, come invece è stato abituato a fare nelle ultime due stagioni. Fortunatamente la criticità riscontrata dalla regista è prontamente rientrata e nella partita di oggi contro il Belgio, decisiva per il primo posto nel girone, va a referto nel suo ruolo canonico.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 sono scese in campo con il sestetto tipo: Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu opposto, Myriam Sylla e Stella Nervini le schiacciatrici, la capitana Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, Monica De Gennaro il libero. Nel corso dell’incontro si potrà dunque adottare il doppio cambio, inserendo Cambi e Antropova al posto di Orro ed Egonu.