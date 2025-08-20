Carlos D’Ambrosio: “Ho fatto la gara che volevo, è un onore aver battuto il record di Popovici”

Carlos D’Ambrosio prosegue il suo esaltante percorso di crescita e domina la finale dei 200 metri stile libero ai Campionati Mondiali Juniores 2025, in corso di svolgimento nella vasca di Otopeni (in Romania). Il giovane talento vicentino non ha solo conquistato il titolo iridato di categoria con un vantaggio di un secondo e mezzo sul primo inseguitore, ma si è anche tolto la soddisfazione di ritoccare il suo record italiano assoluto in 1’45″15.

Un tempo eccezionale, 8 centesimi meglio dell’1:45.23 realizzato poche settimane fa in semifinale ai Mondiali assoluti di Singapore e che gli aveva permesso di battere il precedente primato nazionale detenuto da Filippo Megli (1’45″67 nel 2019). Il crono odierno sarebbe valso addirittura una medaglia su questa distanza in occasione dell’ultima rassegna iridata senior.

D’Ambrosio ha aggiornato inoltre il record dei campionati che apparteneva al fenomeno rumeno David Popovici (1’46″18 nel 2022 in Perù). “Una sensazione incredibile: record italiano e medaglia d’oro. Ho disputato la gara che volevo, sempre in testa per staccare tutti e provare a fare il tempone. Sono troppo felice. È un onore aver battuto il primato di Popovici a casa sua: lui poi è diventato un grande campione. Ero un po’ teso con i crampi prima del via, poi è andato tutto al meglio“, dichiara il diciottenne italiano al sito federale.