Carlos D’Ambrosio e le sette medaglie ai Mondiali juniores: doppietta d’oro 100-200 sl e tanto altro…

Carlos D’Ambrosio ha concluso la sua lunghissima stagione ieri nei Mondiali 2025 juniores di nuoto a Otopeni. Nella vasca rumena, l’italo-cubano ha terminato con l’oro nei 100 stile libero e il bronzo nella 4×100 mista, che hanno portato a un totale di sette podi personali nella rassegna iridata giovanile. Di seguito l’elenco delle medaglie vinte da D’Ambrosio:

MEDAGLIE MONDIALI JUNIORES CARLOS D’AMBROSIO

Oro nei 100 stile libero;

Oro nei 200 stile libero;

Argento nella 4×100 stile libero;

Bronzo nei 50 stile libero;

4×100 stile libero mista;

4×200 stile libero;

4×100 mista.

Un risultato impressionante per quantità e qualità. Raramente in Italia, per non dire mai, ci si è trovati a commentare un nuotatore in grado di fare così la differenza tra prove individuali e di squadra, mostrando una grande capacità agonistica in acqua.

Una caratteristica che gli ha permesso di ottenere riscontri considerevoli anche dal punto di vista cronometrico. Il riferimento è in particolare al record italiano assoluto nei 200 sl, dove ha portato il limite a 1:45.15, senza dimenticare i crono da 47″ nei 100 sl nuotati più volte e il personale nei 50 sl. Un atleta che ha dimostrato di spaziare dai 50 ai 200 sl con grande facilità, ricordando campioni straordinari del passato come l’olandese Pieter van den Hoogenband, nuotatore a cui Emiliano Brembilla ha paragonato D’Ambrosio.

Un termine di paragone pesante, ma alla fine il classe 2007 cercherà di fare il proprio percorso, per regalare grandi soddisfazioni all’Ital-nuoto nel quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028.