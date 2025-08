Carlos D’Ambrosio deluso: “Pensavo che come staffetta avremmo fatto un tempo complessivo migliore”

L’Italia di Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli, Marco De Tullio e Stefano Di Cola si è classificata settima nella finale della staffetta 4×200 metri stile libero maschile dei Mondiali 2025 di nuoto: al termine della gara gli azzurri hanno commentato quanto ottenuto ai microfoni di Rai 2 HD.

Carlo D’Ambrosio: “Speravo di fare qualcosina in meno, però sono passato lento purtroppo. Pensavo di passare un pochino più veloce, però va bene così il tempo, mi sono divertito, va bene. Pensavo che avremmo fatto meglio come tempo tutti quanti insieme, però va bene“,

Filippo Megli: “In linea col tempo di stamattina per quanto mi riguarda, voglio difendere un po’ Carlos, che ha tirato fuori comunque un ottimo tempo, è tutta la settimana che gareggia, avrà ancora gare da fare, e si sta comportando più che degnamente, quindi non si può far altro che fargli i complimenti. Per quanto ci riguarda, nel nostro abbiamo cercato di dare il massimo, io nelle corde avevo questo, potrò magari avere qualche dubbio sempre su questo benedetto terzo 50, ma ci lavorerò, farò qualcosa, però credo che tutto sommato una finale di questo livello sia molto difficile da vedere, non si è mai vista, e ci siamo difesi alla nostra maniera, rimanendo un pochino più indietro, però abbiamo fatto quello che sappiamo fare, essere una squadra“.

Marco De Tullio: “Sicuramente mi piace fare la staffetta, non è mai bello arrivare fra gli ultimi, però io penso che oggi, a parte questo, abbiamo da imparare da questa staffetta, abbiamo da migliorare. Io penso che sia un punto di partenza, abbiamo ritrovato una finale dopo quella di Parigi mancata, e quindi per me va bene, il mio bilancio è positivo. Ci divertiamo, è sempre bello comunque gareggiare così oggi“.

Stefano di Cola: “Sicuramente c’è solo da fare meglio, però io ero completamente in mezzo alle onde e ho fatto molta fatica nella mia frazione. L’anno scorso non era neanche in finale questa staffetta, quindi si riparte da qui“.