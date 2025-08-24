Carlos Alcaraz: “Spero di poter affrontare Sinner in finale. Mi sento meglio giorno dopo giorno”

Carlos Alcaraz si presenta ai nastri di partenza degli US Open 2025 come co-favorito della vigilia insieme a Jannik Sinner, che parte però probabilmente in pole position avendo vinto gli ultimi tre Slam consecutivi sul cemento (ed in generale tre degli ultimi quattro, arrivando ad un solo punto dal poker). Il fenomeno spagnolo si gioca inoltre la possibilità, eguagliando il risultato dell’azzurro in questo torneo, di riprendersi la prima posizione del ranking ATP.

Il sorteggio non è stato dei migliori per il 22enne murciano, che dovrà vedersela al debutto contro il big server americano Reilly Opelka: “Sarà una partita molto dura. Non ho mai giocato contro di lui e conosciamo tutti il ​​suo stile di gioco. Dovrò essere molto concentrato in risposta. Ho tanta fiducia in me stesso in questo momento. Sono pronto e mi sento bene“, dichiara in conferenza stampa.

Sulla partecipazione all’innovativo torneo di doppio misto in coppia con la britannica Emma Raducanu: “Avrei voluto preparare meglio il torneo di doppio misto, ma quella notte non ho dormito molto. È stato comunque divertente, abbiamo giocato in una fantastica atmosfera. L’Arthur Ashe Stadium era quasi pieno e mi è piaciuto molto il format“.

Sul suo stato di forma in vista dell’ultima parte della stagione: “Quest’anno mi sono preso più giorni di riposo. Ne ho trascorsi molti lontano dal tennis per ricaricare la mente e le batterie. Poi mi sono allenato nella mia città per due settimane. Tutto questo mi ha aiutato ad arrivare a Cincinnati con molta più voglia e gioia. Ora mi sento meglio giorno dopo giorno“.

Non poteva mancare inoltre ovviamente una domanda sulla rivalità con Sinner: “Abbiamo molto rispetto l’uno dell’altro e un ottimo rapporto. È questo che rende speciale la nostra rivalità. Le persone vedono di cosa siamo capaci quando ci affrontiamo. Lo ammiro e mi offre ottimi spunti per migliorare sul cemento. Spero di poterlo affrontare in finale. Ha vinto gli ultimi tre Slam su questa superficie, è stato incredibile. Ha un bersaglio grosso sulla schiena“.