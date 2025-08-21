Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti si allenano insieme a New York tra sorrisi e colpi spettacolari

Un’occasione per testarsi e divertirsi. Ha avuto questi ingredienti l’allenamento tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti a New York, nel percorso di avvicinamento agli US Open che prenderanno il via il 24 agosto a New York. Il toscano e lo spagnolo, che si conoscono fin dalle categorie giovanili, hanno fatto vedere lampi di classe nei loro scambi.

Un modo per dare libero sfogo al proprio intendere il tennis, nella consapevolezza che in una seduta di training sia anche giusto lasciar andare il braccio. Settimane non semplici per il toscano, reduce da sconfitte precoci nei tornei che si sono susseguiti sul cemento.

L’approccio mentale alla superficie non è stato convincente e in questo modo sono maturati diversi ko contro avversari non irresistibili, ultimo dei quali il francese Benjamin Bonzi a Cincinnati. Vedremo se nello Slam Lorenzo saprà ritrovare la giusta ispirazione. Sensazioni buone con cui, invece, si presenta Carlitos, reduce dal successo nel 1000 dell’Ohio.

Una finale vinta contro Jannik Sinner, ma che nei fatti non c’è stata per via del malessere di Jannik in avvicinamento al confronto. Uno status influenzale tale da impedire al n.1 del mondo di proseguire nel match, durato poco più di 20′ e dominato da Alcaraz (5-0). Da verificare se l’iberico si confermerà in questo torneo, avendo la possibilità di strappare la vetta della graduatoria all’altoatesino.

VIDEO ALLENAMENTO ALCARAZ-MUSETTI US OPEN 2025

See more Lorenzo Musetti y Carlos Alcaraz practicando la magia antes del inicio del US Open pic.twitter.com/eWlDNb9BH3 — Punto Regional (@PuntoRegional) August 21, 2025