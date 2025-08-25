Canottaggio, i convocati dell’Italia per il raduno pre-Mondiale: Torre e Soares guidano un gruppo di 37 atleti

La nazionale italiana di canottaggio è al lavoro in vista dei Mondiali di canottaggio, che si terranno a Shangai, in Cina, dal21 al 28 settembre.

Sono ben 37 gli azzurri che, fino al 12 settembre, si alleneranno presso il Centro Nazionale di Preparazione Olimpica di Piediluco (Terni) con l’obiettivo di essere protagonisti, come è successo agli Europei di Plovdiv o nella tappa di Coppa del Mondo a Varese, con la località lombarda che – a proposito di rassegne importanti – sarà la sede degli Europei 2026.

Da Giovanni Abagnale a Giuseppe Vicino, passando per elementi come Nunzio Di Colandrea, Laura Meriano, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Niels Torre e Gabriel Soares: un team che nel bacino cinese vuole mostrare tutto il suo valore.

Di seguito l’elenco completo dei 37 selezionato dal direttore tecnico Antonio Colamonici: Giovanni Abagnale, Alessandro Bonamoneta, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi, Edoardo Caramaschi, Luca Chiumento, Alice Codato, Giovanni Codato, Davide Comini, Nunzio Di Colandrea, Kiri English-Hawke, Alessandra Faella, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Giacomo Gentili, Alice Gnatta, Stefania Gobbi, Clara Guerra, Josef Giorgio Marvucic, Laura Meriano, Elisa Mondelli, Salvatore Monfrecola, Davide Mumolo, Francesco Pallozzi, Andrea Panizza, Giorgia Pelacchi, Leonardo Pietra Caprina, Marco Prati, Luca Rambaldi, Aisha Rocek, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone, Gabriel Soares, Silvia Terrazzi, Niels Torre, Davide Verità e Giuseppe Vicino.