Canoa velocità, Tacchini/Casadei e Burgo/Freschi approdano in finale ai Mondiali di Milano. Bellan/Merigo sfiorano l’impresa

Sessione mattutina positiva per i colori azzurri ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso all’Idroscalo di Milano: dei 9 equipaggi italiani in gara, ben 4 accedono alla Finale A (di cui 3 in specialità olimpiche ed uno in specialità paralimpica), 3 alla Finale B, e 2 vengono eliminati.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 200 femminile Olympia Della Giustina si piazza seconda nella seconda semifinale in 47.95 ed approda alla Finale A con il sesto crono assoluto, così come nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini vincono la seconda semifinale con il tempo di 1:39.79 e centrano la Finale A.

Nel K2 500 maschile Samuele Burgo e Tommaso Freschi chiudono secondi nella prima semifinale in 1:30.01 ed accedono alla Finale A con il sesto tempo complessivo, mentre nel K2 500 femminile Irene Bellan e Meshua Marigo si classificano quarte nella terza semifinale in 1:43.59, e dovranno accontentarsi della Finale B per il decimo posto, giungendo a 0.14 dalla terza piazza che valeva l’accesso in Finale A.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi si classifica quinta nella prima semifinale in 42.17 ed accede alla Finale B per il decimo posto, ed allo stesso modo nel K1 500 maschile Giacomo Cinti si piazza sesto nella terza serie in 1:40.90 e dovrà disputare la Finale B.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL2 200 maschile Christian Volpi vince la seconda semifinale in 45.07 ed approda in Finale A, mentre Giuseppe Cotticelli termina ottavo ed ultimo nella prima serie in 58.52 e viene eliminato, così come nel KL3 200 maschile Cristian Piazza chiude nono ed ultimo nella prima semifinale in 49.87 e viene eliminato.

Nella finale del KL1 200 femminile, senza azzurre in gara, la medaglia d’oro va alla cilena Katherinne Wollermann, vittoriosa in 53.52, davanti all’ucraina Maryna Mazhula, d’argento in 54.16, a 0.64, ed alla cinese Xie Maosan, di bronzo in 55.06, a 1.54.

Nella finale del KL1 200 maschile, senza azzurri al via, si impone il magiaro Peter Kiss in 45.96, precedendo il brasiliano Luis Cardoso da Silva, secondo in 46.93, a 0.96, e l’atleta individuale neutrale di passaporto russo Aleksandr Iilichev, terzo in 49.63, a 3.66.