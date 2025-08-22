Canoa velocità, splendido argento di Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 ai Mondiali. Shablova seconda nel VL1 200

Nella prima giornata in cui ci sono in palio le medaglie l‘Italia porta a casa i primi due podi nella seconda sessione di gare della terza giornata ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa. Andrea Domenico Di Liberto conquista una splendida medaglia d’argento nel K1 200 metri maschile, in chiusura di giornata Viktoryi Pistis Shablova chiude al secondo posto nel VL1 200 donne.

RISULTATI MONDIALI CANOA VELOCITÀ OGGI

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nella finale A del K4 500 maschile Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Penato tagliano il traguardo in settima posizione con 1’20’’68. Gli azzurri tengono il passo degli equipaggi rivali nella prima parte di una gara equilibrata e cedono alla distanza perdendo contatto nel finale.

Vince la medaglia d’oro il Portogallo (Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha), con 1’18’’93 bruciando in volata l’Ungheria (Mark Opavszky, Bence Fodor, Gergely Balogh e Zsombor Akos Tamasi), seconda in 1’18’’98. Chiude terza e porta a casa il bronzo la Spagna (Adrian Del Rio, Alex Graneri, Carlos Arevalo e Rodrigo Germade) con 1’19’’33.

Nella finale A del K4 500 femminile la Spagna (Sara Ouzande, Lucia Val, Estefania Fernandez e Barbara Pardo) vince la medaglia d’oro con 1’32’’58. Le iberiche precedono la Cina (Dongyin Li, Shimeng Yu, Nan Wang e Ji Wang), argento in 1’32’’68, e la formazione degli atleti internazionali neutrali (Marharyta Tkachova, Uladzislava Skryhanava, Ina Sauchuk e Nadzeya Kushner)

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Arriva nel K1 200 metri la prima medaglia dell’Italia in questa edizione della rassegna iridata. Uno splendido Andrea Domenico Di Liberto conquista la medaglia d’argento con il tempo di 34’’54. Si laurea campione del mondo, con il tempo di 34’’29, l’ungherese Kolos Attila Csizmadia, mentre completa il podio con il bronzo, 34’64 il suo crono di riferimento, il georgiano Badri Kavelashvvili.

Nella finale del C1 500 maschile Mattia Alfonsi conclude in ottava posizione con il tempo di 1’50’’85. Zakhar Petrov, rappresentante degli atleti internazionali neutrali, conquista la medaglia d’oro con 1’’46’’27 davanti al ceco Martin Fuksa, secondo in 1’46’’71. Completa il podio e si aggiudica il bronzo il moldavo Serghei Tarnovschi, terzo con 1’47’’38.

Nel C2 200 femminile l’Ucraina si aggiudica la medaglia d’oro con 1’53’’30 ed è campione del mondo. Medaglia d’argento per il Canada che chiude al secondo posto con 1’54’’36, completa il podio la Spagna che porta a casa il bronzo con il tempo di 1’54’’84.

Nella finale del K1 1000 metri femminile Giada Rossetti taglia il traguardo in nona posizione con 4’02’’26. L’ungherese Zsoka Csikos, 3’50’’46 il suo crono, vince il titolo iridato grazie alla prepotente rimonta finale sull’australiana Alyssa Buck, seconda in 3’51’53. Completa il podio, con la medaglia di bronzo, la neozelandese Almee Fisher, terza in con il tempo di 3’50’’46.

Nel C1 200 maschile l’uzbeko Artur Guliev vince il titolo iridato con il tempo di 38’’63. Il secondo posto ottenuto dallo spagnolo Pablo Grana, secondo in 38’’66, testimonia l’andamento di una gara che si svolge sui binari dell’assoluto equilibrio. Completa il podio Sergey Svinarev.

PARACANOA

Nella finale A del VL1 200 metri uomini vince il titolo mondiale Ilya Taupianets, Atleti Internazionali Neutrali, con il crono di 58’’86. Taglia il traguardo in seconda posizione, 1’01’’79 il suo tempo, l’australiano Benjamin Sansbury. Completa il podio con la medaglia di bronzo Artur Chuprov degli Atleti Internazionali Neutrali, terzo in 1’01’’86.

Nella finale A del VL1 200 metri donne arriva la seconda gioia di giornata per l’Italia.Viktoryi Pistis Shablova è medaglia d’argento con il tempo di 1’12’’63. Si laurea campionessa del mondo la tedesca Chinette Kaurin Lauridsen, oro in 1’06’’99, mentre è terza la giapponese Monika Seryu, bronzo in 1’19’’15.