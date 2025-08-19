Canoa
Canoa velocità, Mondiali Milano 2025: tutti i convocati dell’Italia
Siamo giunti al momento della verità, sta per iniziare l’evento più importante, l’occasione per cui un’atleta lavora un anno intero. Milano è pronta ad ospitare i Mondiali senior 2025 di canoa velocità. La competizione si svolgerà da domani a domenica 24 all’Idroscalo.
L’Italia, stimolata dalla possibilità di poter gareggiare davanti al pubblico amico, schiera la miglior formazione possibile e punta a ben figurare per chiudere in trionfo un’annata che ha già fornito risposte molto significative nelle tappe di Coppa del Mondo e nei campionati Europei di Racice.
La squadra azzurra sarà composta da 24 atleti: a recitare la parte del leone è il kayak maschile, con 10 atleti al via, seguita dal comparto del kayak femminile, con 7 unità. Il settore della canadese, invece, schiererà sei uomini ed una donna, Olympia Della Giustina.
La squadra italiana della Paracanoa sarà composta da 10 atleti, guidati dal direttore tecnico Stefano Porcu, affiancato dal tecnico federale Andrea Dante. Nel kayak indosseranno la maglia azzurra Cristian Volpi, Giuseppe Cotticelli, Cristian Piazza, Amanda Embriaco. Nel Va’a gareggeranno Alessio Bedin, Marius Bogdan Ciustea, Mirko Nicoli, Viktoryia Pistis Shablova, Veronica Silvia Biglia e Zakaria Abakar Nouracham.
I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2025
KAYAK FEMMINILE
Lucrezia Zironi
Meshua Marigo
Giada Rossetti
Susanna Cicali
Agata Fantini
Irene Bellan
Sara Mrzyglod
KAYAK MASCHILE
Andrea Schera
Samuele Burgo
Nicolò Volo
Giovanni Francesco Penato
Francesco Lanciotti
Manfredi Rizza
Tommaso Freschi
Giacomo Cinti
Andrea Dal Bianco
Andrea Domenico Di Liberto
CANADESE FEMMINILE
Olympia Della Giustina
CANADESE MASCHILE
Nicolae Craciun
Mattia Alfonsi
Samuele Veglianti
Gabriele Casadei
Carlo Tacchini
Marco Tontodonati
PARACANOA
KAYAK
Cristian Volpi
Giuseppe Cotticelli
Cristian Piazza
Amanda Embriaco
VA’A
Alessio Bedin
Marius Bogdan Ciustea
Mirko Nicoli, Viktoryia
Pistis Shablova,
Veronica Silvia Biglia
Zakaria Abakar Nouracham