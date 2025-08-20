Canoa velocità, l’Italia promuove altre nove barche in semifinale ai Mondiali

L’Italia si mette in evidenza anche nella seconda sessione di batterie ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa. La spedizione azzurra promuove in semifinale altre nove barche nella rassegna iridata in corso di svolgimento all’Idroscalo di Milano. Superano il primo ostacolo il C1 1000 maschile, il K1 1000 maschile, il K1 500 femminile, il C1 500 femminile e il C4 500 maschile. Bottino pieno per la paracanoa che porta in semifinale tutte e quattro le imbarcazioni impegnate.

CANOA VELOCITA ‘

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nella terza batteria del C1 1000 maschile Nicolae Craciun conclude la sua prova in sesta posizione con 4’09’’93 e stacca il pass per la semifinale. Passa il turno anche Andrea Schera. Nella sesta batteria del K1 1000 l’azzurro chiude in terza posizione con 3’34’’24 e si qualifica per la semifinale. Nella terza serie del K1 500 Lucrezia Zironi taglia il traguardo in seconda posizione con 1’52’’95 e approda in semifinale.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina conquista il pass per la semifinale grazie al quarto posto ottenuto nella seconda batteria, 2’06’’74 il suo tempo. Nel C4 500 maschile l’equipaggio azzurro( Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati) conclude la seconda batteria in quinta posizione con 1’34’’19, crono che vale l’accesso alle semifinali.

PARACANOA

Nella seconda batteria del KL3 donne 200 metri Amanda Embriaco conclude la sua batteria in quinta posizione con il crono di 50’’04 e si qualifica per le semifinali. Nella seconda batteria del VL1 200 uomini Alessio Bedin taglia il traguardo in quinta posizione ed accede alla semifinale con 1’11’68. Centra il passaggio del turno anche Marius-Bogdan Ciustea. L’azzurro taglia il traguardo in sesta posizione con 56’’27 nella seconda batteria del VL2 uomini 200 e passa in semifinale. Nella prima serie del VL3 uomini 200 Mirko Nicoli conclude in quinta posizione con 45’’87 e ottiene il pass per la semifinale.