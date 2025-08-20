Canoa velocità, il K4 500 maschile dell’Italia approda in semifinale ai Mondiali. Fuori l’ammiraglia femminile

L’Italia ottiene cinque semifinali nella prima sessione di batterie ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, scattati questa mattina all’Idroscalo di Milano: avanzano al penultimo atto il K4 500 maschile, il C1 500 maschile, il K1 1000 femminile, il C1 200 maschile ed il K1 200 maschile, mentre viene eliminato precocemente il K4 500 femminile.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K4 500 maschile Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Penato dovranno disputare le semifinali dopo aver chiuso la seconda batteria al quarto posto in 1’21″94, settimo crono complessivo, mentre nel K4 500 femminile Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini e Sara Mrzyglod mancano il passaggio in semifinale e sono eliminate a causa dell’ottavo ed ultimo posto nella seconda serie in 1’38″16.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 maschile Mattia Alfonsi passa in semifinale grazie al quarto posto nella terza batteria in 1’53″68, settimo crono assoluto, così come nel K1 1000 femminile Giada Rossetti dovrà disputare le semifinali dopo il quarto posto nella prima serie in 4’10″02, dodicesimo tempo complessivo.

Nel C1 200 maschile Mattia Alfonsi vince la prima serie in 40″66 e va in semifinale con il nono crono complessivo, mentre nel K1 200 maschile Andrea Di Liberto vince la terza batteria in 34″82 ed approda in semifinale con il miglior tempo assoluto.