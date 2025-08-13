Canoa
Canoa velocità, i convocati dell’Italia per i Mondiali: 24 azzurri in gara a Milano
Fremono i preparativi a Milano, che dal 20 al 24 agosto ospiterà i Mondiali senior 2025 di canoa velocità: all’Idroscalo si assegneranno i titoli iridati e l’Italia vuole ben figurare nella rassegna di casa, presentandosi a ranghi compatti all’appuntamento più importante della stagione.
Saranno 24 gli azzurri in gara a Milano: la rappresentativa più nutrita è quella del kayak maschile, con 10 atleti al via, seguita dal comparto del kayak femminile, con 7 unità. Il settore della canadese, invece, conterà sei uomini ed una donna, Olympia Della Giustina.
Saranno ovviamente in gara Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, ma sono diverse le carte da medaglia dell’Italia, che arriva ai Mondiali dopo gli ottimi riscontri ottenuti in Coppa del Mondo ed agli Europei: gli azzurri vogliono ben figurare davanti al pubblico di casa.
I CONVOCATI DELL’ITALIA PER I MONDIALI 2025
KAYAK FEMMINILE
Lucrezia ZIRONI
Meshua MARIGO
Giada ROSSETTI
Susanna CICALI
Agata FANTINI
Irene BELLAN
Sara MRZYGLOD
KAYAK MASCHILE
Andrea SCHERA
Samuele BURGO
Nicolò VOLO
Giovanni Francesco PENATO
Francesco LANCIOTTI
Manfredi RIZZA
Tommaso FRESCHI
Giacomo CINTI
Andrea DAL BIANCO
Andrea Domenico DI LIBERTO
CANADESE FEMMINILE
Olympia DELLA GIUSTINA
CANADESE MASCHILE
Nicolae CRACIUN
Mattia ALFONSI
Samuele VEGLIANTI
Gabriele CASADEI
Carlo TACCHINI
Marco TONTODONATI