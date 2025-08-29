Canoa slalom, Xabier Ferrazzi va in finale ed è 11° nel K1 maschile in Slovenia

Nella giornata dedicata al K1 nella tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom scattata a Lubiana-Tacen (Slovenia), Xabier Ferrazzi è l’unico azzurro a superare le batterie, chiudendo al primo posto tra gli uomini: in finale, però, l’italiano viene relegato all’11° e penultimo posto a causa di un salto di porta.

Nel kayak individuale maschile percorso netto per tutti gli atleti sul podio: il successo va al transalpino Titouan Castryck, vittorioso in 70.24, davanti allo sloveno Ziga Lin Hocevar, secondo in 72.63, a 2.39, ed al polacco Mateusz Polaczyk, terzo in 73.52, a 3.28. Xabier Ferrazzi termina 11° con 52 penalità in 125.27, a 55.03, mentre escono in batteria (dove Ferrazzi aveva chiuso primo) sia Giovanni De Gennaro, 14° (eliminato con 2 penalità per appena 0.13), sia Marcello Beda, 16° (a 0.22 dalla qualificazione con un percorso netto).

Anche nel kayak individuale femminile le prime tre ottengono tutte un percorso netto: si impone la britannica Kimberley Woods, che fa segnare 78.69, andando a precedere la padrona di casa slovena Eva Alina Hocevar, seconda in 79.42, a 0.73, e la statunitense Evy Leibfarth, terza in 82.45, a 3.76. In casa Italia vengono eliminate in batteria entrambe le azzurre al via: 25ma Lucia Pistoni, con 6 penalità, 28ma Chiara Sabattini, con 4 penalità.