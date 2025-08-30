Canoa
Canoa slalom, nel C1 Martino Barzon sesto e Marta Bertoncelli ottava in Slovenia
Due azzurri centrano la finale nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom in corso a Lubiana-Tacen (Slovenia): nel C1 Martino Barzon si classifica sesto tra gli uomini, mentre Marta Bertoncelli conclude ottava tra le donne.
Nella canadese individuale maschile percorso netto per gli atleti sul podio: si registra la doppietta francese con la vittoria di Nicolas Gestin in 75.67 davanti al connazionale Yohann Senechault, secondo in 76.46, a 0.79, mentre si classifica terzo il ceco Vojtech Heger in 78.70, a 3.03. Sesto posto per Martino Barzon, gravato di 4 penalità, in 82.28, a 6.61, mentre escono nelle batterie sia Paolo Ceccon, 18° nonostante un percorso netto, sia Flavio Micozzi, 33° con 2 penalità.
Nella canadese individuale femminile ad imporsi è la tedesca Elena Lilik, con un percorso netto in 86.86, davanti all’ucraina Viktoriia Us, alla piazza d’onore con un percorso netto in 87.78, a 0.92, ed alla britannica Kimberley Woods, che sale sul gradino più basso del podio con 2 penalità in 88.19, a 1.33. Ottava posizione per Marta Bertoncelli, con 2 penalità, in 92.26, a 5.40, mentre viene eliminata nelle batterie l’altra azzurra Elena Borghi, 35ma a causa di un salto di porta che le costa 50 penalità.