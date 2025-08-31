Canoa slalom, l’Italia termina lontana dal podio nel kayak cross in Slovenia

Si chiude con le prove di kayak cross l’ultima tappa di coppa del mondo di canoa slalom, competizione che si è disputata a Tacen, in Slovenia. Gli atleti torneranno in acqua la settimana prossima ad Augsburg per disputare le finali, ultimo test ufficiale prima dei campionati mondiali che si disputeranno in Australia ad inizio ottobre.

A Lubiana l’Italia deve accontentarsi di un ruolo marginale e termina ampiamente lontana dalla zona podio. Nel kayak cross maschile il francese Mathurin Madore si aggiudica la gara battendo in finale lo sloveno Jan Locnikar. Completa il podio il canadese Alex Baldoni che batte il britannico Sam Leaver.

L’unico azzurro in gara nella prova maschile è Xabier Ferrazzi che non riesce però a recitare un ruolo da protagonista e si ferma in batteria. Nell’ottava e ultima serie di qualificazione l’italiano ottiene il terzo tempo alle spalle del britannico Jonny Dickson e del ceco Jakub Krejci.

Nel kayak cross femminile la tedesca Andrea Herzog conquista il primo posto davanti alla giapponese Momoka Nagasu e alla britannica Nikita Setchell. Chiara Sabattini passa il primo turno grazie al secondo posto ottenuto nella sesta batteria alle spalle della britannica. La corsa dell’azzurra si ferma nei quarti di finale, turno in cui ottiene il terzo posto che le pregiudica il passaggio in semifinale.