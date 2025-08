Canoa slalom, Elena Borghi argento nel C1 U23 agli Europei di Solkan

Le finali individuali della canadese monoposto regalano all’Italia un altro argento agli Europei J/U23 2025 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Solkan, in Slovenia: Elena Borghi centra la piazza d’onore nel C1 Under 23 femminile.

Nel C1 Under 23 femminile conquista la medaglia d’argento Elena Borghi (CS Carabinieri), che chiude con il crono di 104.21, battuta soltanto dalla slovena Eva Alina Hocevar, campionessa europea di categoria in 101.59, mentre il bronzo va alla francese Doriane Delassus, terza in 104.25. Elena Micozzi (GS Marina Militare) salta una porta in finale e termina al dodicesimo posto in 155.05.

Nel C1 Junior maschile si classifica quinto Riccardo Pontarollo (CCK Valstagna) con il tempo di 98.08, nella gara vinta dallo slovacco Dominik Egyhazy in 94.70, davanti allo spagnolo Oier Diaz, secondo in 96.11, ed allo sloveno Ziga Lin Hocevar, terzo in 97.05. Eliminati in semifinale Lars Aaron Senoner (Sportclub Merano), diciassettesimo, e Dennis Fina (Granda Canoa Club), diciannovesimo.

Nel C1 Junior femminile termina decima Vittoria Cuignon (Ivrea Canoa Club) con il crono di 135.59, mentre il titolo va alla svizzera Eyleen Vuilleumier, prima in 115.01, che precede la spagnola Ainara Goikoetxea, d’argento in 115.35, e la francese Margot Lapeze, di bronzo in 116.82. Esce di scena in semifinale Isabel Lovato, ventesima.

Nel C1 Under 23 maschile si piazza undicesimo Elio Maiutto (Ivrea Canoa Club) in 99.16, davanti a Martino Barzon (CS Aeronautica Militare), dodicesimo in 102.99. Tripletta transalpina con Elouan Debliquy primo in 92.69, Martin Cornu secondo in 93.83 e Yohann Senechault terzo in 93.84. Fuori in semifinale Marino Spagnol (Canoa Club Sacile), quattordicesimo.