Canoa slalom, a Lubiana la quarta tappa di Coppa del Mondo. De Gennaro torna sulla pista del titolo continentale

L’attesa è finita, si torna finalmente in acqua dopo la lunga pausa estiva. È il momento per gli atleti del massimo sforzo, inizia il rush finale che accompagnerà gli atleti fino al momento culminante della stagione, i campionati mondiali senior in programma a Penrith(Australia) ad inizio ottobre.

Da venerdì 29 a domenica 31 è in programma la quarta tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. Lubiana, in Slovenia, è la cornice prescelta per ospitare l’intenso fine settimana di gare, l’ultimo prima delle finali in programma la settimana prossima ad Augsburg, in Germania.

Gli azzurri puntano a scaldare i motori in vista delle finali previste in Germania, dal 4 al 7 settembre. Doveroso ricordare che, grande novità di quest’anno, nel K1 e nella C1 non si disputano più le semifinali. Saranno infatti i dodici migliori tempi delle batterie a definire il quadro dei finalisti.

L’Italia si allinea ai nastri di partenza del fine settimana di gare in terra slovena con la miglior formazione possibile. Unica defezione nella formazione azzurra sarà quella di Stefanie Horn. Giovanni De Gennaro torna a gareggiare sul canale di Tacen che lo scorso anno gli ha consegnato il titolo continentale. L’oro oro olimpico a Parigi 2024 gareggerà nel K1 e nel kayak cross.

Nel K1 maschile l’Italia potrà schierare Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, nel K1 femminile gareggeranno Lucia Gabriella Pistoni e Chiara Sabattini. Nella canadese maschile il terzetto azzurro sarà composto da Martino Barzon, Flavio Micozzi e Paolo Ceccon, nella gara femminile spazio a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Nel kayak cross maschile entreranno in acqua Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, in campo femminile gareggerà Chiara Sabattini.