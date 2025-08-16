Canoa
Canoa polo, l’Italia si tinge d’argento ai World Games! Oro alla Germania, bronzo alla Gran Bretagna
L’Italia della canoa polo maschile conquista la medaglia d’argento ai World Games 2025: gli azzurri nell’ultimo atto della competizione cedono alla Germania che, come già accaduto nella fase a gironi, vince lo scontro diretto e chiude il torneo da imbattuta, imponendosi quest’oggi con lo score di 3-1. Il bronzo va alla Gran Bretagna, che nella finale di consolazione batte di misura la Danimarca, sconfitta per 3-2.
Nella sfida per il titolo la Germania regola l’Italia con il punteggio di 3-1, indirizzando la contesa sin dai primi minuti. Nel primo tempo, infatti, i teutonici trovano subito il vantaggio, riuscendo a stretto giro a raddoppiare. I tedeschi poi allungano ulteriormente, arrivando a metà gara sul 3-0. Dopo l’intervallo l’Italia accorcia immediatamente le distanze, ma non riesce a riaprire davvero la contesa, con i teutonici che conquistano il titolo vincendo per 3-1.
Nella finale per il bronzo la Gran Bretagna supera la Danimarca per 3-2 ed arpiona il gradino più basso del podio. Nella prima frazione i britannici vanno subito in vantaggio e poi trovano il primo break del match, allungando sul 2-0. I danesi accorciano, ma la Gran Bretagna replica immediatamente, andando al riposo sul 3-1. Nella ripresa la Danimarca torna a -1 a metà frazione, ma nel finale i britannici si difendono con ordine e centrano il successo per 3-2.