Canoa polo, l’Italia sconfigge la Danimarca e sfiderà la Germania in finale ai World Games!

Sorrisi in casa Italia ci sono per quanto riguarda le semifinali del torneo maschile di canoa polo in questa edizione dei World Games 2025. Nel Jianyang Cultural and Sports Centre Natatorium a Chengdu (Cina), la formazione nostrana era opposta in semifinale alla Danimarca ed è arrivata l’affermazione con lo score di 3-1.

Nella prima frazione di gioco sono stati gli azzurri i primi a passare in vantaggio grazie a Tommaso Gaetano Lampo, bravo a farsi trovare pronto a 5’26” dal termine della prima frazione. Un match particolarmente lottato e intenso, con i danesi che sono pervenuti al pari grazie a Kristian Kleist a 4’23”.

Nel secondo tempo la formazione guidata da Luca Bellini ha trovato il modo per essere più incisiva e soprattutto avere maggiore compattezza in fase difensiva. Le realizzazioni di Andrea Silvio Costagnola a 5’12” dal termine del confronto e sempre di Lampo a 2’04” hanno rappresentato per i rivali un pesante uno-due.

Il 3-1 è stato definitivo ai fini della qualificazione all’atto conclusivo che gli azzurri disputeranno contro la Germania (vittoriosa contro la Gran Bretagna 4-1) alle ore 20.00 locali, le 14.00 italiane. La selezione tricolore cercherà di esprimere la stessa consistenza della seconda parte del confronto con i danesi.