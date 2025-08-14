Canoa polo, l’Italia liquida la Cina nel secondo incontro dei World Games

L’Italia si riscatta nel torneo di canoa polo maschile dei World Games 2025: a Chengdu gli azzurri liquidano i padroni di casa della Cina, sconfitti con un perentorio 18-0, ed agganciano al secondo posto del Girone A la Gran Bretagna, con cui si giocheranno il piazzamento nello scontro diretto che andrà in scena nella tarda mattinata italiana.

La Germania, infatti, dopo aver superato gli azzurri ieri all’esordio per 5-3, oggi ha battuto di misura proprio i britannici, sconfitti per 2-1, blindando il primo posto, che assicura un miglior incrocio ai quarti. La Cina, invece, fanalino di coda del raggruppamento, incontrerà la vincitrice del Girone B.

Netto il divario tecnico tra gli azzurri, quinti all’ultimo Mondiale, e la Cina, qualificata al torneo in qualità di Paese ospitante: le 18 marcature italiane sono equamente suddivise tra prima e seconda frazione, con 7 giocatori a segno, tra i quali spiccano Emanuele e Massa, entrambi autori di un poker.