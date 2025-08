Canoa polo femminile, World Games 2025: le azzurre si presentano da vice-campionesse del mondo

L’Italia sarà protagonista nella canoa polo ai World Games 2025 sia con la squadra maschile che con quella femminile: in entrambi i tornei le otto squadre qualificate (le prime 7 dei Mondiali 2024 e la Cina in qualità di Paese ospitante) saranno divise in due gironi da 4, al termine dei quali si disputeranno quarti, semifinali e finali.

La squadra maschile sarà composta da Andrea Bertelloni, Jan Erik Haack, Gianmarco Emanuele, Andrea Silvio Costagliola, Fabrizio Massa, Giuseppe Ruggiero, Alessandro Schiano Di Cola e Tommaso Gaetano Lampò: gli azzurri furono quinti ai Mondiali 2024.

L’Italia è inserita nel Girone A con Germania, Cina e Gran Bretagna, mentre del Girone B fanno parte Francia, Spagna, Danimarca e Polonia. Gli azzurri giocheranno con la Germania mercoledì 13 e con Cina e Gran Bretagna giovedì 14. Quarti di finale venerdì 15, semifinali e finali sabato 16.

La squadra femminile sarà formata da Roberta Elsa Catania, Flavia Landolina, Silvia Cogoni, Claudia Fanni, Maddalena Lago, Veronica Mazzanti, Chiara Trevisan e Giorgia Damonte: le azzurre furono medaglia d’argento ai Mondiali 2024, battute in finale dalla Nuova Zelanda.

L’Italia fa parte del Gruppo B, assieme a Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, mentre il Gruppo A è composto da Nuova Zelanda, Germania, Iran e Cina. Le azzurre affronteranno Spagna e Paesi Bassi mercoledì 13 e la Danimarca giovedì 14. Come per gli uomini, quarti venerdì 15 e semifinali e finali sabato 16.