Canoa
Canoa polo femminile, l’Italia supera di misura la Spagna all’esordio nei World Games
Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia della canoa polo femminile ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, le azzurre vincono di misura sulla Spagna, sconfitta per 2-1, nel match d’esordio del Girone B, che comprende anche Danimarca e Paesi Bassi, che si affronteranno più avanti nel corso della mattinata italiana. Nel primo turno del Girone A, invece, la Germania supera la Nuova Zelanda per 4-1, mentre l’Iran liquida la Cina con un perentorio 15-1.
Nel primo tempo l’Italia si porta in vantaggio al secondo tentativo, grazie alla marcatura di Chiara Trevisan, che a 7’40” sblocca il punteggio su assist di Silvia Cogoni. Le azzurre non trovano il break ed alla prima vera conclusione la Spagna pareggia i conti con Bea Carmona, che a 3’38” firma l’1-1 con cui si arriva a metà gara.
Nella ripresa le azioni si susseguono da una parte e dall’altra, ma l’equilibrio non si spezza, fino a quando Maddalena Lago, a 2’10” dalla conclusione, sigla il 2-1. Nel finale l’Italia si difende con ordine dagli ultimi assalti della Spagna e porta a casa un successo importante nell’economia del girone.