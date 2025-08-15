Canoa polo femminile, l’Italia batte l’Iran ed è in semifinale ai World Games!

L’Italia della canoa polo femminile accede alle semifinali dei World Games 2025: le azzurre superano l’Iran con il punteggio di 5-2 nei quarti di finale ed eguagliano il risultato della scorsa edizione, quando poi, però chiusero al quarto posto.

Nel penultimo atto le azzurre domani se la vedranno con la Germania, che ha piegato ai supplementari la Danimarca per 3-2, mentre dall’altro lato del tabellone si affronteranno i Paesi Bassi, che hanno liquidato la Cina per 19-1, e la Nuova Zelanda, che ha superato di misura la Spagna, sconfitta per 3-2.

Nella sfida dei quarti tra Italia ed Iran tutto accade nella prima frazione: le azzurre vanno in vantaggio con Chiara Trevisan a 7’39” e poi raddoppiano a 6’10” con Roberta Elsa Catania, ma a 5’50” le iraniane accorciano con Atousa Eslami.

Nuovo allungo delle azzurre con Maddalena Lago a 3’51”, ma Melika Boroun accorcia nuovamente a 3’28”. L’Italia, però, allunga definitivamente con le marcature di Flavia Landolina, a 1’43”, e Silvia Cogoni, a 1″ dall’intervallo. Nella ripresa le azzurre amministrano e lo score resta fermo sul 5-2, che promuove l’Italia.