Canoa
Canoa polo femminile, Italia sconfitta dai Paesi Bassi nel secondo incontro dei World Games
Arriva la prima sconfitta anche per l’Italia della canoa polo femminile ai World Games 2025: a Chengdu, in Cina, nel secondo incontro del Girone B le azzurre cedono il passo ai Paesi Bassi per 0-3. Le neerlandesi restano in vetta a punteggio pieno, mentre l’Italia verrà agganciata al secondo posto in classifica dalla vincente di Spagna-Danimarca, tra poco in acqua.
Nel primo tempo le azzurre si trovano subito ad inseguire, dato che a 7’52” Linda van As porta in vantaggio le neerlandesi. Azzurre in difficoltà, e Paesi Bassi che a ruota trovano il raddoppio, a 6’21”, grazie al penalty trasformato dalla stessa Linda van As per il 2-0 con cui si va all’intervallo.
Nella ripresa l’Italia, nonostante le numerose conclusioni, non riesce a sfondare, e così nel momento di massimo sforzo per riaprire la sfida, arriva la personale tripletta di Linda van As, che a 2’36” dal termine chiude la gara, che si conclude sul 3-0.