Calendario World Games 2025 oggi: orari 7 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Giovedì 7 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la seconda giornata dei World Games 2025: in calendario ci saranno i match delle fasi a gironi di diversi sport di squadra, quali beach handball, floorball, hockey inline, lacrosse e softball, e le qualificazioni del compound di tiro con l’arco.

L’Italia vedrà in gara la squadra maschile di hockey inline, che sarà opposta all’Argentina, e gli azzurri Marco Bruno ed Elisa Roner nelle qualificazioni del compound di tiro con l’arco. I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Giovedì 7 agosto

3:00 Lacrosse femminile – USA-Irlanda – Girone B (Preliminari)

3:00 Floorball – Lettonia-Filippine – Girone A (Preliminari)

3:00 Softball maschile – Canada-Australia, Venezuela-Giappone (Preliminari)

3:00 Hockey inline – Cechia-Francia – Girone B (Preliminari)

4:00 Beach handball femminile – Cina-Croazia, Argentina-Portogallo (Preliminari)

4:30 Lacrosse femminile – Canada-Giappone – Girone A (Preliminari)

4:30 Hockey inline – Namibia-Cina Taipei – Girone A (Preliminari)

4:50 Beach handball – Croazia-Germania, Portogallo-Brasile (Preliminari)

5:15 Floorball femminile – Svizzera-Slovacchia – Girone A (Preliminari)

5:40 Beach handball femminile – Germania-Spagna, Danimarca-Vietnam (Preliminari)

6:00 Hockey inline – USA-Cina – Gruppo A (Preliminari)

6:30 Softball maschile – USA-Singapore, Cechia-Argentina (Preliminari)

6:30 Beach handball – Cina-Tunisia, Danimarca-Spagna (Preliminari)

7:00 Lacrosse femminile – Cechia-Australia – Gruppo B (Preliminari)

7:30 Hockey inline – Italia-Argentina – Gruppo B (Preliminari)

7:30 Floorball – Svezia-Svizzera – Gruppo A (Preliminari)

7:30 Tiro con l’arco – Compound maschile, qualificazioni (BRUNO Marco)

7:30 Tiro con l’arco – Compound femminile, qualificazioni (RONER Elisa)

8:30 Lacrosse femminile – Cina-Gran Bretagna – Girone A (Preliminari)

14:00 CERIMONIA D’APERTURA

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.