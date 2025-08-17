Sport in tv
Calendario World Games 2025 oggi: orari 17 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Domenica 17 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la giornata di chiusura dei World Games 2025 e verranno assegnati gli ultimi 20 titoli della manifestazione, così distribuiti: 4 nel powerlifting, 3 nel racquetball e nella motonautica, 2 nelle bocce, nell’inline freestyle e nella break dance, ed 1 nel duathlon, nel softball, nel beach korfball e nel flag football.
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI WORLD GAMES DALLE 5.00
L’Italia sarà protagonista con Anti (Antilai Sandrini) nelle battle ad eliminazione diretta del torneo riservato alle B-Girls della break dance, con Ilaria Guslandi, Alice Tomatis Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini nel classic slalom dell’inline freestyle, con Alessia Bottero ed Andrea Chiapello nella finale per il bronzo delle coppie miste della pétanque (bocce) e con le azzurre della Nazionale di flag football femminile, nella finale per il 7° posto contro il Giappone.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 5.00.
Medagliere World Games 2025: Italia quarta con 13 ori, ma prima per numero di podi (56)
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Domenica 17 agosto
02:00 Duathlon – Staffetta mista – Finale
03:00 Flag football femminile – Finale 7° posto (ITALIA-Giappone)
03:00 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Semifinale
03:00 Powerlifting – Pesi massimi equipped maschili – Finale
03:00 Powerlifting – Pesi massimi equipped femminili – Finale
03:00 Softball femminile – Semifinali
03:30 Bocce – Pétanque – Coppie miste – Finale per il bronzo (BOTTERO Alessia/CHIAPELLO Andrea)
03:30 Inline freestyle – Classic slalom maschile – Finale (DEGLI AGOSTINI Valerio, GUSLANDI Lorenzo)
04:00 Racquetball – Singolare femminile – Finale l’oro
04:40 Beach korfball misto – Semifinale
04:45 Bocce – Pétanque – Coppie miste – Finale per l’oro
05:15 Racquetball – Singolare maschile – Finale per l’oro
o5:30 Flag football femminile – Finale per il bronzo
05:30 Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste – Finale
05:30 Inline freestyle – Classic slalom femminile – Finale (GUSLANDI Ilaria, TOMATIS Alice)
06:00 Softball femminile – Finale per il bronzo
06:00 Softball femminile – Finale per l’oro
06:00 Break dance – B-Girls – Quarti di finale (B-Girl ANTI [Antilai Sandrini])
06:30 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Finale per il bronzo
06:30 Break dance – B-Boys – Quarti di Finale
06:30 Racquetball – Doppio misto – Finale per l’oro
06:45 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Finale per l’oro
07:00 Flag football femminile – Finale per l’oro
07:00 Beach korfball misto – Finale per il bronzo
07:00 Motonautica – Motosurf femminile – Finale
07:00 Powerlifting – Pesi supermassimi equipped maschili – Finale
07:00 Powerlifting – Pesi supermassimi equipped femminili – Finale
07:02 Break dance – B-Girls – Semifinali
07:15 Motonautica – Motosurf maschile – Finale
07:17 Break dance – B-Boys – Semifinali
07:20 Beach korfball misto – Finale per l’oro
07:40 Break dance – B-Girls – Finale per il bronzo
07:49 Break dance – B-Boys – Finale per il bronzo
08:08 Break dance – B-Girls – Finale per l’oro
08:17 Break dance – B-Boys – Finale per l’oro
14:00 CERIMONIA DI CHIUSURA
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 5.00.