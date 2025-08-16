Sport in tv
Calendario World Games 2025 oggi: orari 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Sabato 16 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, l’undicesima giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 19 titoli della manifestazione, così distribuiti: 4 nel powerlifting, 2 nelle bocce, nell’arrampicata sportiva, nell’aerobica, nella canoa polo, nell’inline freestyle e nel tiro con l’arco, ed 1 nel flying disc, nei droni e nel cheerleading.
L’Italia sarà protagonista con quattro coppie nella staffetta speed dell’arrampicata sportiva, mentre ci sarà almeno una medaglia d’argento, nella peggiore delle ipotesi, dalle bocce. Grandi speranze riposte nell’arco nudo del tiro di campagna, con due azzurri in semifinale, nell’aerobica, e nella canoa polo, con entrambe le Nazionali azzurre giunte al penultimo atto.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Sabato 16 agosto
02:30 Flag football femminile – Quarti di finale (ITALIA-Stati Uniti)
02:30 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Finale per il bronzo
03:15 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Finale per il bronzo
03:30 Inline freestyle – Speed slalom femminile – Qualificazioni (AROSIO Matilde)
03:45 Motonautica – Motosurf maschile – Semifinali
04:00 Arrampicata sportiva – Speed staffetta maschile – Qualificazioni (ITALIA 1, ITALIA 2)
04:10 Inline freestyle – Speed slalom femminile – Finale
04:15 Bocce – Volo tiro progressivo femminile – Qualificazioni (GAMBA Natalie)
04:15 Motonautica – Motosurf femminile – Semifinali
04:43 Arrampicata sportiva – Speed staffetta femminile – Qualificazioni (ITALIA 1, ITALIA 2)
05:05 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Finale per l’oro (CHIAPELLO Andrea)
05:25 Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste – Semifinali
05:40 Arrampicata sportiva – Speed staffetta maschile – Finale
05:40 Arrampicata sportiva – Speed staffetta femminile – Finale
05:50 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Finale per l’oro
05:50 Inline freestyle – Speed slalom maschile – Qualificazioni
06:00 Softball femminile – Semifinali
06:15 Cheerleading – Pom a coppie – Semifinali Round 2
06:20 Canoa polo femminile – Semifinali (ITALIA-Germania)
06:30 Inline freestyle – Speed slalom maschile – Finale
07:00 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Semifinali (NOZIGLIA Cinzia)
07:30 Powerlifting – Pesi leggeri equipped maschili – Finale
07:30 Powerlifting – Pesi leggeri equipped femminili- Finale
07:30 Racquetball – Doppio misto – Semifinali
07:35 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Finale per il bronzo
07:45 Aerobica – Danza a squadre miste – Qualificazioni (ITALIA)
07:50 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Finale per l’oro
08:00 Break dance – B-Girls – Round robin (B-Girl ANTI [Antilai Sandrini], B-Girl ALESSANDRINA [Alessandra Chillemi])
08:20 Canoa polo maschile – Semifinali (ITALIA-Danimarca)
08:30 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Semifinali (BARBIERI Simone)
08:30 Aerobica – Trio misto – Qualificazioni (ITALIA)
08:30 Beach Korfball misto – Preliminari
09:00 Flag football femminile – Semifinali
09:05 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Finale per il bronzo
09:20 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Finale per l’oro
09:30 Bocce – Pétanque – Classica a coppie miste – Preliminari (BOTTERO Alessia/CHIAPELLO Andrea)
09:30 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Finale per il bronzo
11:00 Break dance – B-Boys – Round robin
11:00 Bocce – Pétanque – Classica a coppie miste – Semifinali
11:30 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Finale per l’oro
11:30 Beach Korfball misto – Quarti di finale
11:30 Powerlifting – Pesi medi equipped maschili – Finale
11:30 Powerlifting – Pesi medi equipped femminili- Finale
11:45 Cheerleading – Pom a coppie – Finale
12:00 Canoa polo femminile – Finale per il bronzo
12:00 Racquetball – Singolare maschile – Finale per il bronzo
12:01 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Quarti di finale
12:40 Canoa polo maschile – Finale per il bronzo
13:00 Racquetball – Singolare femminile – Finale per il bronzo
13:11 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Semifinali
13:15 Aerobica – Danza a squadre miste – Finale
13:20 Canoa polo femminile – Finale per l’oro
13:40 Aerobica – Trio misto – Finale
14:00 Racquetball – Doppio misto – Finale per il bronzo
14:00 Canoa polo maschile – Finale per l’oro
14:10 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Finale
