Calendario World Games 2025 oggi: orari 15 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Venerdì 15 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la decima giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 15 titoli della manifestazione, così distribuiti: 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su pista e nel powerlifting, 2 nelle bocce, nell’arrampicata sportiva e nell’aerobica ed 1 nel duathlon.

L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su pista, mentre saranno otto gli italiani al via nello speed dell’arrampicata sportiva, infine ci saranno degli italiani in semifinale in entrambe le specialità odierne delle bocce.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Venerdì 15 agosto

02:00 Duathlon – Individuale femminile – Finale

02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili – Qualificazioni (VARANI Asja, PALUZZI Edda)

02:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo, NIERO Daniel)

03:00 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Fase ad eliminazione diretta

03:00 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Semifinali (SOLIGON Ivan)

03:30 Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile – Qualificazioni (COLLI Beatrice Anna, RANDI Giulia, FIORIO Agnese, STROCCHI Sara)

03:40 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Semifinali (CHIAPELLO Andrea)

04:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili – Semifinali

04:00 Softball femminile – Preliminari

04:15 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili – Semifinali

04:30 Flag football femminile – Preliminari (ITALIA-Messico)

04:30 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Semifinali

04:40 Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile – Qualificazioni (ZURLONI Matteo, ROBBIATI Luca, FOSSALI Ludovico, ZODDA Gian Luca)

05:00 Motonautica – Motosurf maschile – Qualificazioni

05:30 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Semifinali (GAMBA Natalie/SOLIGON Ivan)

06:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint femminili – Finale

06:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile – Batterie

06:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile – Batterie

06:00 Racquetball – Singolare maschile – Semifinali

06:05 Motonautica – Motosurf maschile – Qualificazioni

06:10 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 1000m sprint maschili – Finale

07:00 Canoa polo femminile – Quarti di finale (ITALIA-Iran)

07:30 Powerlifting – Pesi massimi maschili – Finale

07:30 Powerlifting – Pesi massimi femminili- Finale

07:45 Ginnastica – Aerobica a coppie miste – Qualificazioni (FALERA Matteo/REXHEPI Lucrezia)

08:00 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Fase ad eliminazione diretta

08:00 Racquetball – Singolare femminile – Semifinali

08:15 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Finale per il bronzo

08:25 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Finale per l’oro

08:30 Beach Korfball misto – Preliminari

08:30 Motonautica – Motosurf Nations Cup a coppie miste – Qualificazioni

08:45 Ginnastica – Aerobica a gruppi misti – Qualificazioni (ITALIA)

08:50 Bocce – Pétanque – Classica a coppie miste – Preliminari (BOTTERO Alessia/CHIAPELLO Andrea)

09:00 Canoa polo maschile – Quarti di finale (ITALIA-Spagna)

09:30 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Semifinali

10:00 Motonautica – Motosurf maschile – Semifinali

10:15 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Finale per il bronzo

10:30 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Finale per l’oro

10:40 Motonautica – Motosurf femminile – Semifinali

11:30 Flag football femminile – Preliminari (ITALIA-Giappone)

11:30 Cheerleading – Pom a coppie – Semifinali Round 1

11:30 Powerlifting – Pesi supermassimi maschili – Finale

11:30 Powerlifting – Pesi supermassimi femminili – Finale

11:45 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Sedicesimi (RIZZO Luisa)

12:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 femminile – Finale

12:00 Arrampicata sportiva – Speed single 4 maschile – Finale

12:00 Racquetball – Doppio misto – Quarti di finale

13:00 Ginnastica – Aerobica a coppie miste – Finale

13:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 10000m ad eliminazione femminili – Finale (PALUZZI Edda)

13:25 Ginnastica – Aerobica a gruppi misti – Finale

13:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 10000m ad eliminazione maschili – Finale (NIERO Daniel)

13:30 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Ottavi di finale

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.