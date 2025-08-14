Calendario World Games 2025 oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Giovedì 14 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la nona giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 35 titoli della manifestazione, così distribuiti: 12 nella kickboxing, 6 nel sambo e nel pattinaggio a rotelle velocità su pista, 4 nel biliardo e nel powerlifting, 2 nell’arrampicata sportiva ed 1 nel duathlon.

L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su pista, mentre nella peggiore delle ipotesi almeno due argenti arriveranno dai finalisti del point fighting della kickboxing. Saranno otto gli italiani al via nello speed dell’arrampicata sportiva, infine Dario Difalco cerca gloria nei -64 kg del sambo.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Giovedì 14 agosto

02:00 Duathlon – Individuale maschile – Finale

02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti femminili – Qualificazioni (VARANI Asja)

02:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)

03:00 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Qualificazioni (BARBIERI Simone)

03:00 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Qualificazioni (NOZIGLIA Cinzia)

03:00 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Qualificazioni (SOLIGON Ivan)

03:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti femminili – Finale

03:30 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Qualificazioni (RIZZO Luisa)

03:50 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti maschili – Finale

03:50 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Qualificazioni (CHIAPELLO Andrea)

04:00 Softball femminile – Preliminari

04:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Finale per l’oro

04:00 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Preliminari

04:45 Arrampicata sportiva – Speed maschile – Qualificazioni (ZURLONI Matteo, ROBBIATI Luca, FOSSALI Ludovico, ZODDA Gian Luca)

05:00 Racquetball – Doppio misto – Ottavi di finale (PAPINI Carlo/AMAYA CASSINO Cristina)

05:00 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Qualificazioni (BOTTERO Alessia)

05:20 Flag football femminile – Preliminari (ITALIA-Gran Bretagna)

05:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint femminili – Qualificazioni (VARANI Asja)

05:40 Canoa polo maschile – Preliminari (ITALIA-Cina)

05:45 Arrampicata sportiva – Speed femminile – Qualificazioni (COLLI Beatrice Anna, RANDI Giulia, FIORIO Agnese, STROCCHI Sara)

05:50 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)

06:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Finale per l’oro

06:00 Sambo – -54 kg femminili – Quarti di finale

06:12 Sambo – -64 kg maschili – Quarti di finale (DIFALCO Dario)

06:15 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Qualificazioni (GAMBA Natalie/SOLIGON Ivan)

06:24 Sambo – -80 kg femminili – Quarti di finale

06:36 Sambo – -98 kg maschili – Quarti di finale

06:48 Sambo – -54 kg femminili – Semifinali

07:00 Sambo – -64 kg maschili – Semifinali

07:12 Sambo – -80 kg femminili – Semifinali

07:24 Sambo – -98 kg maschili – Semifinali

07:30 Powerlifting – Pesi leggeri maschili – Finale

07:30 Powerlifting – Pesi leggeri femminili – Finale

08:00 Sambo – Squadre femminili – Quarti di finale

08:24 Sambo – Squadre maschili – Quarti di finale

08:30 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Finale per il bronzo

08:30 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Finale per il bronzo

08:45 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Finale per il bronzo

08:45 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Finale per il bronzo

08:48 Sambo – Squadre femminili – Semifinali

09:00 Canoa polo femminile – Preliminari (ITALIA-Danimarca)

09:00 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Finale per il bronzo

09:00 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Finale per il bronzo (CECI Francesca)

09:12 Sambo – Squadre maschili – Semifinali

09:15 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Finale per il bronzo

09:15 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Finale per il bronzo

09:30 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Finale per il bronzo

09:30 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Finale per il bronzo

09:45 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Finale per il bronzo

09:45 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Finale per il bronzo

10:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint femminili – Semifinali

10:00 Biliardo – Heyball misto – Finale per l’oro

10:00 Racquetball – Singolare maschile – Quarti di finale

10:00 Racquetball – Singolare femminile – Quarti di finale

10:10 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint maschili – Semifinali

10:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 5000m a punti femminile – Finale (PALUZZI Edda)

10:55 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 5000m a punti maschile – Finale (NIERO Daniel)

11:20 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint femminili – Finale

11:30 Arrampicata sportiva – Speed maschile – Finale

11:30 Arrampicata sportiva – Speed femminile – Finale

11:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint maschili – Finale

11:30 Powerlifting – Pesi medi maschili – Finale

11:30 Powerlifting – Pesi medi femminili – Finale

12:00 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Finale per l’oro

12:00 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Finale per l’oro (TROVALUSCI Federica)

12:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Finale per l’oro

12:00 Sambo – -54 kg femminili – Finale per il bronzo

12:06 Sambo – -64 kg maschili – Finale per il bronzo

12:12 Sambo – -80 kg femminili – Finale per il bronzo

12:18 Sambo – -98 kg maschili – Finale per il bronzo

12:20 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Finale per l’oro

12:20 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Finale per l’oro (LANZILAO Gabriele)

12:24 Sambo – Squadre femminili – Finale per il bronzo

12:36 Sambo – Squadre maschili – Finale per il bronzo

12:40 Canoa polo maschile – Preliminari (ITALIA-Gran Bretagna)

13:00 Sambo – -54 kg femminili – Finale per l’oro

13:06 Sambo – -64 kg maschili – Finale per l’oro

13:10 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Finale per l’oro

13:10 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Finale per l’oro

13:12 Sambo – -80 kg femminili – Finale per l’oro

13:18 Sambo – -98 kg maschili – Finale per l’oro

13:24 Sambo – Squadre femminili – Finale per l’oro

13:30 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Finale per l’oro

13:30 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Finale per l’oro

13:36 Sambo – Squadre maschili – Finale per l’oro

14:20 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Finale per l’oro

14:20 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Finale per l’oro

14:40 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Finale per l’oro

14:40 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Finale per l’oro

