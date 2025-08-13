Sport in tv
Calendario World Games 2025 oggi: orari 13 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Mercoledì 13 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, l’ottava giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 21 titoli della manifestazione, così distribuiti: 6 nel sambo, 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, 3 nel biliardo, 2 nel floorball, nel fistball, nel parkour e nel tiro con l’arco.
L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, mentre nella peggiore delle ipotesi almeno una medaglia di bronzo arriverà dal tiro con l’arco di campagna, inoltre andranno in scena le semifinali dei tre italiani del point fighting della kickboxing.
Ci saranno gli esordi delle due squadre di canoa polo e dei due azzurri del racquetball, mentre si chiuderanno i tornei di fistball, con l’Italia maschile che giocherà la finale per il 5° posto, infine Andrea Consolini cercherà la gloria nel parkour.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
Medagliere World Games 2025: Italia ancora terza con 9 titoli e leader per numero di podi
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Mercoledì 13 agosto
02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri femminili – Qualificazioni (VARANI Asja)
02:15 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)
03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Semifinali
03:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Semifinali
03:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Semifinali
03:00 Biliardo – Heyball misto – Semifinali
03:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Semifinali
03:00 Floorball maschile – Finale per il bronzo
03:30 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri femminili – Semifinali
03:35 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri maschili – Semifinali
04:00 Softball femminile – Preliminari
04:00 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Preliminari
04:00 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 15000 metri ad eliminazione femminile – Finale (PALUZZI Edda)
04:40 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 15000 metri ad eliminazione maschile – Finale (NIERO Daniel)
05:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Finale per l’oro
05:30 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri femminili – Finale
05:30 Fistball femminile – Finale per il bronzo
05:30 Floorball femminile – Finale per il bronzo
05:35 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri maschili – Finale
06:00 Sambo – -59 kg femminili – Quarti di finale
06:12 Sambo – -71 kg maschili – Quarti di finale
06:20 Canoa polo femminile – Preliminari (ITALIA-Spagna)
06:24 Sambo – -65 kg femminili – Quarti di finale
06:36 Sambo – -79 kg maschili – Quarti di finale
06:48 Sambo – -72 kg femminili – Quarti di finale
07:00 Tiro con l’arco – Tiro di campagna ricurvo femminile – Semifinali (DI FRANCESCO Roberta, REBAGLIATI Chiara)
07:00 Fistball maschile – Finale per il bronzo
07:00 Sambo – -88 kg maschili – Quarti di finale
07:15 Ginnastica – Parkour freestyle femminile – Qualificazioni
07:30 Sambo – -59 kg femminili – Semifinali
07:30 Fistball maschile – Finale per il 5° posto (ITALIA-Cile)
07:30 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Finale per l’oro
07:35 Tiro con l’arco – Tiro di campagna ricurvo femminile – Finale per il bronzo
07:40 Canoa polo maschile – Preliminari (ITALIA-Germania)
07:42 Sambo – -71 kg maschili – Semifinali
07:50 Tiro con l’arco – Tiro di campagna ricurvo femminile – Finale per l’oro
07:54 Sambo – -65 kg femminili – Semifinali
08:06 Sambo – -79 kg maschili – Semifinali
08:18 Sambo – -72 kg femminili – Semifinali
08:30 Sambo – -88 kg maschili – Semifinali
08:30 Tiro con l’arco – Tiro di campagna ricurvo maschile – Semifinali (BORSANI Matteo)
09:00 Floorball maschile – Finale per l’oro
09:05 Tiro con l’arco – Tiro di campagna ricurvo maschile – Finale per il bronzo
09:20 Tiro con l’arco – Tiro di campagna ricurvo maschile – Finale per l’oro
09:30 Fistball femminile – Finale per l’oro
10:15 Ginnastica – Parkour speed maschile – Qualificazioni (CONSOLINI Andrea)
10:50 Ginnastica – Parkour freestyle femminile – Finale
11:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Finale per il bronzo
11:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Finale per il bronzo
11:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Finale per il bronzo
11:00 Biliardo – Heyball misto – Finale per il bronzo
11:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Finale per il bronzo
11:00 Racquetball- Singolare femminile – Ottavi di finale (AMAYA CASSINO Cristina)
11:00 Fistball maschile – Finale per l’oro
11:40 Ginnastica – Parkour speed maschile – Finale
11:45 Floorball femminile – Finale per l’oro
12:00 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Semifinali
12:00 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Semifinali (LANZILAO Gabriele)
12:00 Sambo – -59 kg femminili – Finale per il bronzo
12:06 Sambo – -71 kg maschili – Finale per il bronzo
12:12 Sambo – -65 kg femminili – Finale per il bronzo
12:18 Sambo – -79 kg maschili – Finale per il bronzo
18:24 Sambo – -72 kg femminili – Finale per il bronzo
12:30 Sambo – -88 kg maschili – Finale per il bronzo
12:30 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Semifinali
12:30 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Semifinali (TROVALUSCI Federica)
12:45 Sambo – -59 kg femminili – Finale per l’oro
12:51 Sambo – -71 kg maschili – Finale per l’oro
12:57 Sambo – -65 kg femminili – Finale per l’oro
13:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Finale per l’oro
13:00 Racquetball – Singolare maschile – Ottavi di finale (PAPINI Carlo)
13:00 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Semifinali
13:00 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Semifinali
13:03 Sambo – -79 kg maschili – Finale per l’oro
13:09 Sambo – -72 kg femminili – Finale per l’oro
13:15 Sambo – -88 kg maschili – Finale per l’oro
13:20 Canoa polo femminile – Preliminari (ITALIA-Paesi Bassi)
13:30 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Semifinali
13:30 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Semifinali (CECI Francesca)
14:00 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Semifinali
14:00 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Semifinali
14:30 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Semifinali
14:30 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Semifinali
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.