Sport in tv
Calendario World Games 2025 oggi: orari 10 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Domenica 10 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la quinta giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 48 titoli della manifestazione, così distribuiti: 8 nel nuoto pinnato, 7 nella canoa (5 dragon boat+2 maratona) e nel ju-jitsu, 6 nella muay thai e nel wakeboard, 5 nell’apnea (2 normodotati+3 paralimpica), 4 nella ginnastica (3 trampolino+1 acrobatica), 2 nell’orientamento, ed 1 nel softball, nel tiro alla fune e nel disc golf.
CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI WORLD GAMES DALLE ORE 7.30
L’Italia sarà protagonista con tante carte da medaglia nell’apnea, mentre è già certo il podio nella muay thai, con la finale di Gianluca Giorgio Franzosi. Occasioni anche nel wakeboard, nel nuoto pinnato e nella canoa maratona, possibili sorprese dall’orientamento e dal ju-jitsu.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Domenica 10 agosto
02:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Piazzamenti
03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Preliminari
03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Preliminari
03:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Preliminari
03:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Preliminari
03:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Preliminari
03:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Preliminari
03:00 Biliardo – Heyball misto – Ottavi
03:00 Canoa – Dragon Boat open 8-posti 200m misto – Finale
03:00 Fistball maschile – Preliminari (ITALIA-Argentina)
03:00 Lacrosse femminile – Sixes – Piazzamenti
03:30 Canoa – Dragon Boat 10-posti 200m misto – Finale
03:30 Floorball femminile – Preliminari
03:30 Orientamento – Foot orienteering sprint femminile – Finale (PRADEL Anna, DALLERA Caterina)
04:00 Softball maschile – Finale per la medaglia di bronzo
04:00 Canoa – Dragon Boat open 8-posti 500m misto – Finale
04:00 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Preliminari (PAGANO Erasmo)
04:00 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Preliminari
04:00 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Preliminari
04:00 Apnea – Dinamica senza pinne femminile – Finale (RODDA Cristina Maria, BREGONZIO Livia)
04:00 Beach handball femminile – Quarti di finale
04:00 Squash – Singolare femminile – Torneo di consolazione
04:15 Wakeboard – Cable femminile – Finale (TITTARELLI Vanessa)
04:20 Orientamento – Foot orienteering sprint maschile – Finale (MARIANI Francesco)
04:30 Fistball maschile – Preliminari
04:30 Lacrosse femminile – Sixes – Piazzamenti
04:30 Canoa – Dragon Boat 10-posti 500m misto – Finale
04:40 Apnea – Dinamica senza pinne maschile – Finale (AIROLDI Matteo Michele, GENERALI Mauro)
04:50 Beach handball maschile – Quarti di finale
05:00 Canoa – Dragon Boat 10-posti 2000m ad inseguimento misto – Finale
05:06 Wakeboard – Cable maschile – Finale
06:00 Fistball femminile – Preliminari
06:00 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Preliminari (BEN BRAHIM Salah/MARCANTONI Elisa)
06:00 Hockey inline maschile – Semifinali 5° posto (ITALIA-Cina)
06:00 Squash – Singolare maschile – Torneo di consolazione
06:00 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS1-FFS2 maschile – Finale (VISCONTI Gianluca, DEMONTIS Ottavio)
06:00 Squash – Singolare femminile – Quarti di finale
06:15 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Semifinali
06:40 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS3-FFS4 maschile – Finale (BONAFIN Pierluigi, PAGANI Fabrizio, CIANFONI Alessandro)
06:45 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Finale per il bronzo
07:00 Lacrosse femminile – Sixes – Semifinali
07:00 Softball maschile – Finale
07:00 Wakeboard – Surf skim femminile – Finale
07:01 Tiro alla fune – -500 kg femminili – Finale per l’oro
07:10 Apnea paralimpica – Dinamica senza pinne FFS1-FFS2 femminile – Finale (DAL BIANCO Michela, POZZI Marta)
07:58 Wakeboard – Surf skim maschile – Finale
08:00 Ginnastica – Gruppi acrobatici maschili – Qualificazioni
08:00 Korfball misto – Preliminari
08:30 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Semifinali
08:30 Fistball femminile – Preliminari
08:30 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Finale per il bronzo
08:30 Ginnastica – Trampolino doppio mini femminile – Qualificazioni
08:45 Flying Disc – Disc Golf – Doppio misto – Finale per l’oro
09:00 Floorball maschile – Preliminari
09:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Quarti di finale (SIRTO Elisabetta)
09:01 Wakeboard – Freestyle femminile – Finale (VIRAG Alice, CASTELLI Giulia)
09:10 Ginnastica – Trampolino sincronizzato femminile – Qualificazioni
09:15 Canoa maratona – K1 long distance femminile – Finale (CICALI Susanna)
09:20 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Semifinali
09:40 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Quarti di finale
09:45 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Finale per il bronzo
09:55 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Finale per il bronzo
09:59 Wakeboard – Freestyle maschile – Finale (PIFFARETTI Massi)
10:00 Fistball maschile – Preliminari (ITALIA-Nuova Zelanda)
10:05 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Finale per il bronzo
10:15 Ginnastica – Trampolino elastico maschile – Qualificazioni
10:20 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Finale per il bronzo
10:30 Nuoto pinnato – 50m apnea femminili – Finale
10:35 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Finale per il bronzo
10:36 Nuoto pinnato – 50m bi-pinne femminili – Finale (MAGOGA Viola, DESTEFANI Giorgia)
10:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Finale per il bronzo
10:49 Nuoto pinnato – 100m di superficie maschili – Finale
10:55 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Finale per il bronzo
11:00 Hockey inline maschile – Semifinali
11:00 Squash – Singolare maschile – Quarti di finale
11:02 Nuoto pinnato – 200m di superficie femminili – Finale
11:10 Ju-Jitsu – Fighting -62 kg maschili – Finale per l’oro
11:15 Canoa maratona K1 long distance maschile – Finale (DAL BIANCO Andrea)
11:16 Nuoto pinnato – 100m bi-pinne maschili – Finale (ORSI Marco)
11:20 Ju-Jitsu – Fighting -69 kg maschili – Finale per l’oro
11:29 Nuoto pinnato – 400m di superficie maschili – Finale
11:30 Ju-Jitsu – Fighting -77 kg maschili – Finale per l’oro
11:45 Nuoto Pinnato – Staffetta 4x100m di superficie femminile – Finale (ITALIA)
11:45 Ju-Jitsu – Duo misto squadre open – Finale per l’oro
12:00 Muay thai – -48 kg femminili – Finale per il bronzo
12:01 Nuoto Pinnato – Staffetta 4x50m di superficie maschile – Finale
12:15 Muay thai – -57 kg maschili – Finale per il bronzo
12:30 Muay thai – -54 kg femminili – Finale per il bronzo
12:35 Ju-Jitsu – Ne-Waza -52 kg femminili – Finale per l’oro
12:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza -57 kg femminili – Finale per l’oro
12:45 Muay thai – -71 kg maschili – Finale per il bronzo
12:55 Ju-Jitsu – Ne-Waza -63 kg femminili – Finale per l’oro
13:00 Ginnastica – Gruppi acrobatici maschili – Finale
13:00 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Quarti di finale
13:00 Muay thai – -60 kg femminili – Finale per il bronzo
13:15 Muay thai – -86 kg maschili – Finale per il bronzo
13:30 Muay thai – -48 kg femminili – Finale per l’oro
13:40 Ginnastica – Trampolino doppio mini femminile – Finale
13:40 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Quarti di finale
13:45 Muay thai – -57 kg maschili – Finale per l’oro
14:00 Muay thai – -54 kg femminili – Finale per l’oro
14:15 Muay thai – -71 kg maschili – Finale per l’oro (FRANZOSI Gianluca Giorgio)
14:20 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Quarti di finale
14:25 Ginnastica – Trampolino sincronizzato femminile – Finale
14:30 Muay thai – -60 kg femminili – Finale per l’oro
14:45 Muay thai – -86 kg maschili – Finale per l’oro
15:00 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Quarti di finale
15:15 Ginnastica – Trampolino elastico maschile – Finale
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.